محمد عبیاوی اولین شهردار کوت عبدلله شد

طاهر باوی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: محمد عبیاوی با کسب 9 رای موافق توانست به عنوان شهردار کوت عبدالله انتخاب شود. همچنین ناصر جنادله با هشت رای موافق سر پرست شهرداری این شهر شد.



باوی ادامه داد: با این انتخابات صورت گرفته، مسعود اژدری شهردار سابق از سمت خود کنار رفت.



وی با اشاره به مشکلات پیش روی این شهر جدید عنوان کرد: هنوز محدوده دقیق شهر کوت عبدالله معلوم نیست و برنامه بودجه مستقلی برای این شهر تازه تاسیس شده تعریف نشده است. ما همچنان منتظر جداسازی بودجه این شهر از شهرستان اهواز هستیم.



باوی افزود: بیشتر کارکنان شهرداری کوت عبدالله غیر بومی و استخدامی همان شهرداری اهواز هستند ولی نظر اعضای شورای شهر این است که این افراد از میان نیروهای بومی کوت عبدالله انتخاب شوند.







