  1. استانها
  2. خوزستان
۱۹ شهریور ۱۳۹۲، ۱۳:۲۲

طاهرباوی:

محمد عبیاوی اولین شهردار کوت عبدلله شد

محمد عبیاوی اولین شهردار کوت عبدلله شد

اهواز – خبرگزاری مهر: نائب رییس شورای شهر کوت عبدلله گفت: اولین جلسه انتخاب شهردار شهر کوت عبدالله با انتخاب قاطع محمد عبیاوی به پایان رسید.

طاهر باوی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: محمد عبیاوی با کسب 9 رای موافق توانست به عنوان شهردار کوت عبدالله انتخاب شود. همچنین ناصر جنادله با هشت رای موافق سر پرست شهرداری این شهر شد.

باوی ادامه داد: با این انتخابات صورت گرفته، مسعود اژدری شهردار سابق از سمت خود کنار رفت.

وی با اشاره به مشکلات پیش روی این شهر جدید عنوان کرد: هنوز محدوده دقیق شهر کوت عبدالله معلوم نیست و برنامه بودجه مستقلی برای این شهر تازه تاسیس شده تعریف نشده است. ما همچنان منتظر جداسازی بودجه این شهر از شهرستان اهواز هستیم.

باوی افزود: بیشتر کارکنان شهرداری کوت عبدالله غیر بومی و استخدامی همان شهرداری اهواز هستند ولی نظر اعضای شورای شهر این است که این افراد از میان نیروهای بومی کوت عبدالله انتخاب شوند.



 

کد مطلب 2132827

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها