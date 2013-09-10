فابیوس : پیش نویس محکومیت سوریه به شورای امنیت می رود/ با ظریف تماس می گیرم

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از شبکه های بی بی سی و الجزیره، "لوران فابیوس" در کنفرانس خبری امروز خود که در حال برگزاری است اعلام کرد : این پیش نویس بر اساس بند هفت منشور سازمان ملل بوده و از شورای امنیت می خواهد که سوریه را تحت این بند قرار دهد.

وزیر خارجه فرانسه در ادامه گفت : طرح روسیه با هدف ما در زمینه از بین بردن تسلیحات شیمیایی در سوریه مطابقت دارد، ولی ما اجرای این طرح را تحت نظر قرار می دهیم.

وی در ادامه در خصوص احتمال حمله نظامی به سوریه نیز اظهار داشت : گزینه نظامی همواره روی میز خواهد بود.

وزیر امور خارجه فرانسه ضمن اشاره به رایزنی با آمریکا گفت : من در خصوص سوریه با همتایان خود در ایران و روسیه تماس می گیرم.

وی همچنین مدعی شد که با گذشت زمان شواهد بیشتری در مورد استفاده حکومت سوریه از تسلیحات شیمیایی به دست می آید.