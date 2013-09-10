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۱۹ شهریور ۱۳۹۲، ۱۴:۰۱

آخرین تحولات امنیتی سوریه/

اذعان اسکای‌نیوز به روابط ارتش آزاد و سیا/ هلاکت 52 عضو جبهه النصره در کمین ارتش

اذعان اسکای‌نیوز به روابط ارتش آزاد و سیا/ هلاکت 52 عضو جبهه النصره در کمین ارتش

یک شبکه عربی در گزارشی به روابط میان گروه مسلح موسوم به ارتش آزاد در سوریه با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز عربی در گزارشی اعلام کرد: ارتش آزاد در سوریه اخیرا فهرست اهدافی تعیین شده را برای تضعیف ارتش سوریه، در اختیار سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) قرار داده است.

بنابراین گزارش، برخی فرماندهان ارتش آزاد در شهر حلب اعلام کرده اند: اخیرا فهرست پنج هدف مهم را که باعث تغییر موازنه قوا و تضعیف ارتش سوریه می شود، در اختیار سیا قرار داده ایم.

ارتش آزاد همچنین اعلام کرده در صورت حمله گروههای افراطی به دمشق، برای سرنگونی نظام سوریه به آنها خواهد پیوست.

در تحولی دیگر، منابع رسمی سوریه امروز از هلاکت 52 تروریست جبهه النصره در کمین ارتش سوریه در منطقه ریحانیه در حومه دمشق خبر دادند.

کد مطلب 2132884

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