به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمی‌اسد، در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای کشور اظهار کرد: با توجه به ترافیک سنگین در مسیر (جنوب به شمال) جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال، مقرر شد از ساعت ۱۶:۰۰ امروز ۹ شهریورماه، تردد تمامی وسایل نقلیه در مسیر (شمال به جنوب) این ۲ محور ممنوع شود.

وی افزود: پس از اعمال این محدودیت، جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال تا زمان تخلیه بار ترافیکی از (جنوب به شمال) به‌صورت یک‌طرفه مدیریت خواهند شد و پس از بهبود شرایط، وضعیت تردد مجدداً بررسی می‌شود.

سردار کرمی‌اسد ادامه داد: در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و در مسیر شمال به جنوب، حدفاصل میانک تا مجلار، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی گفت: در آزادراه تهران ـ شمال نیز حدفاصل تونل شماره ۱۷ تا تونل شماره ۱۸ و محدوده انتهای تونل البرز، ترافیک سنگین جریان دارد.

رئیس پلیس راه فراجا افزود: در محور هراز در هر ۲ مسیر رفت و برگشت، محدوده سه‌راهی چلاو با ترافیک سنگین مواجه است. در محور قدیم قزوین ـ رشت و بالعکس، محدوده‌های امامزاده هاشم و پارک جنگلی سراوان نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

سردار کرمی‌اسد همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران در محدوده گلشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و در آزادراه کرج ـ قزوین در محدوده هشتگرد خبر داد.

وی درباره محورهای دارای تردد روان اظهار کرد: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس و آزادراه قزوین ـ رشت در هر ۲ مسیر رفت و برگشت روان است. همچنین در آزادراه تهران ـ شمال در مسیر شمال به جنوب، وضعیت تردد در حال حاضر روان گزارش شده است.

رئیس پلیس راه فراجا با اشاره به شرایط جوی محورهای شمالی گفت: این محورها در حال حاضر فاقد مداخلات جوی هستند، اما در برخی از محورهای استان گیلان بارش باران گزارش شده است.

سردار کرمی‌اسد از رانندگان درخواست کرد با توجه به افزایش حجم تردد، محدودیت‌های اعمال‌شده و بارندگی در برخی مناطق، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کنند.