به گزارش خبرنگار مهر، فاز نخست مجموعه ورزشی ناحیه منفصل شهری حسن‌آباد سنندج ظهر دوشنبه با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی و اهالی این ناحیه افتتاح شد.

این مجموعه ورزشی شامل یک سالن چندمنظوره با سقف بلند و یک سالن جانبی کوچک برای انجام فعالیت‌های تمرینی است و می‌تواند بخشی از نیازهای ورزشی ساکنان حسن‌آباد و مناطق پیرامونی را پاسخ دهد.

برای اجرای این پروژه ورزشی که از طرح‌های مورد مطالبه مردم ناحیه منفصل شهری حسن‌آباد به شمار می‌رود، در مجموع بیش از ۳۲ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی و استانی هزینه شده است.

عملیات احداث این مجموعه از سال ۱۳۸۹ در زمینی به مساحت ۹۵۰ مترمربع آغاز شد و سالن اصلی آن با زیربنای ۶۰۰ مترمربع پس از طی مراحل اجرایی و تأمین اعتبار، در هفته دولت امسال آماده بهره‌برداری شد.

افزایش دسترسی جوانان به فضاهای ورزشی

با بهره‌برداری از این سالن، امکان استفاده جوانان و ورزشکاران ناحیه حسن‌آباد و بخش‌هایی از شهرستان سنندج از یک فضای استاندارد برای فعالیت‌های ورزشی فراهم شده است.

توسعه زیرساخت‌های ورزشی در نواحی منفصل شهری می‌تواند زمینه حضور بیشتر نوجوانان و جوانان در فعالیت‌های ورزشی را فراهم کرده و بستر شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی منطقه را تقویت کند.

آیین افتتاح این پروژه با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کردستان، مدیرکل ورزش و جوانان استان، فرماندار سنندج، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان، مسئول ورزش شهرداری سنندج، امام جمعه حسن‌آباد و جمعی از مسئولان و مردم این ناحیه برگزار شد.

این پروژه در ادامه برنامه‌های هفته دولت و با هدف توسعه سرانه فضاهای ورزشی و دسترسی عادلانه‌تر شهروندان به امکانات ورزشی به بهره‌برداری رسید.