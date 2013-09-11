استانداری کرمانشاه در مقابل ذرت کاران دشت مغان اردبیل به پیروزی رسید/ انصراف راهیان از حضور در رقابت ها

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار تیم های استانداری کرمانشاه و ذرت کاران دشت مغان اردبیل از مرحله دوم سری رقابت های جام حذفی فوتبال کشور تیم میزبان (استانداری کرمانشاه) توانست با نتیجه یک بر صفر حریف خود را مغلوب و به مرحله بعدی صعود کند.

این مسابقات عصر سه شنبه در ورزشگاه آزادی کرمانشاه برگزار شد و استاندار ی کرمانشاه با نتیجه به دست آمده به مرحله بعدی صعود کرد.

براساس جدول زمانبندی سری رقابت های جام حذفی، استانداری کرمانشاه در مرحله بعدی به دیدار تیم دسته اولی "سیاه جامگان مشهد" خواهد رفت.

این مسابقه نیز بر اساس قرعه کشی در استان کرمانشاه برگزار می شود.

لازم به ذکر است، تیم راهیان کرمانشاه که دیگر نماینده استان در رقابت های جام حذفی بوده و قرار بود یکشنبه هفته آینده به مصاف تیم صنعت نفت آبادان برود از حضور در این رقابت ها انصراف داد.