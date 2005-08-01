گزينه هاي كابينه‌ احمدي نژاد اعلام شد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، اين فهرست ، روز گذشته در اختيار مجلس قرار گرفت تا پس از بحث در فراكسيونها و كميسيونهاي مجلس؛ مورد بررسي قرار بگيرد و نتيجه نظر سنجي به وي اعلام شود .
در اين ليست دو تا شش گزينه جهت تصدي وزارت خانههاي مختلف معرفي شده است.
اين گزينه ها عبارتند از :
1- وزارت نفت: حسين نجابت، بهشتيان، نعمت زاده، دانشيار
2- وزارت بهداشت: مرضيه وحيد دستجردي، باقر لاريجاني، كاظمي، مسعود خاتمي، علمداري
3- وزارت تعاون: علي احمدي، ده مرده، محمد جواد ايرواني
4- وزارت نيرو: سقائيان نژاد، چيت چيان، زرگر، شاطرزاده
5- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات: كهزادي، انتظاري، سليماني
6- وزارت كار: ده مرده، محمد جهرمي
7- وزارت راه : علي آبادي، نوريان، مددي
8- وزارت مسكن : سعيدي كيا، تابش، تفضلي
9- وزارت رفاه : واعظ مهدوي، كاظمي، ده مرده
10- وزارت بازرگاني: علي سعيدلو، خالدي
11- وزارت اقتصاد: داود دانش جعفري، فرهاد رهبر
12- وزارت اطلاعات : مصطفي پورمحمدي، ابراهيم رئيسي، غلامرضا محسني اژه اي
13- وزارت خارجه: علي لاريجاني، منوچهر متكي، علي اكبر صالحي، علاء الدين بروجردي
14- وزارت دفاع : محمد باقر ذوالقدر، سردار احمديان، وحيد دستجردي
15- وزارت كشور: محمد جهرمي، پورمحمدي، محمد حسن ابوترابي، تابش
16- وزارت ارشاد : حسين صفارهرندي، حسين محمدي
17- وزارت علوم : كبكانيان، سقائياننژاد، زاهدي، سليماني
18- وزارت آموزش و پرورش: حميد رضا حاجي بابايي، چيني فروشان، سقائيان نژاد
19- وزارت دادگستري: جمال كريمي راد، ابراهيم رئيسي، بختياري، محمد نيازي
20- وزارت صنايع و معادن: طهماسبي، منطقي، سجادي، مددي
21- وزارت جهاد كشاورزي: حسين صفايي، خداكرم ، جلالي، بشارتي، اسكندري
نظر شما