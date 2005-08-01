  1. سیاست
  2. سایر
۱۰ مرداد ۱۳۸۴، ۱۷:۵۸

با ارائه غير رسمي آن به مجلس؛

گزينه هاي كابينه‌ احمدي نژاد اعلام شد

گزينه هاي كابينه‌ احمدي نژاد اعلام شد

دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهور منتخب ملت ايران فهرست اوليه كابينه خود را به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ارائه كرد .

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، اين فهرست ، روز گذشته در اختيار مجلس قرار گرفت تا پس از بحث در فراكسيونها و كميسيون‌هاي مجلس؛  مورد بررسي قرار بگيرد و نتيجه نظر سنجي  به وي اعلام شود . 

در اين ليست دو تا شش گزينه جهت تصدي وزارت خانه‌هاي مختلف معرفي شده ‌است.

اين گزينه ها عبارتند از :

1- وزارت نفت: حسين نجابت، بهشتيان، نعمت ‌زاده، دانشيار

2- وزارت بهداشت: مرضيه وحيد دستجردي، باقر لاريجاني، كاظمي، مسعود خاتمي، علمداري

3- وزارت تعاون: علي احمدي، ده مرده، محمد جواد ايرواني

4- وزارت نيرو: سقائيان نژاد، چيت ‌چيان، زرگر، شاطرزاده

5-  وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات: كهزادي، انتظاري، سليماني

6- وزارت كار: ده مرده، محمد جهرمي

7- وزارت راه : علي ‌آبادي، نوريان، مددي

8- وزارت مسكن : سعيدي كيا، تابش، تفضلي

9- وزارت رفاه : واعظ مهدوي، كاظمي، ده مرده

10- وزارت بازرگاني: علي سعيدلو، خالدي

11- وزارت اقتصاد: داود دانش جعفري، فرهاد رهبر

12- وزارت اطلاعات : مصطفي پورمحمدي، ابراهيم رئيسي، غلامرضا محسني ‌اژه ‌اي

13- وزارت خارجه: علي لاريجاني، منوچهر متكي، علي اكبر صالحي، علاء الدين بروجردي

14- وزارت دفاع : محمد باقر ذوالقدر، سردار احمديان، وحيد دستجردي

15- وزارت كشور: محمد جهرمي، پورمحمدي، محمد حسن ابوترابي، تابش

16- وزارت ارشاد : حسين صفارهرندي، حسين محمدي

17- وزارت علوم : كبكانيان، سقائيان‌نژاد، زاهدي، سليماني

18- وزارت آموزش و پرورش: حميد رضا حاجي بابايي، چيني‌ فروشان، سقائيان نژاد

19- وزارت دادگستري: جمال كريمي‌ راد، ابراهيم رئيسي، بختياري، محمد نيازي

20- وزارت صنايع و معادن: طهماسبي، منطقي، سجادي، مددي

21- وزارت جهاد كشاورزي: حسين صفايي، خداكرم ، جلالي، بشارتي، اسكندري

کد مطلب 213300

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها