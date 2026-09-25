اعلام تسهیلات ویژه برای برگزیدگان المپیاد علمی دانشجویی کشوری

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا سیاره در حاشیه برگزاری سی و یکمین المپیاد علمی دانشجویی کشوری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: یک هزار و ۱۷۶ نفر در این دوره از المپیاد علمی دانشجویی کشوری شرکت کرده اند که این افراد منتخب شرکت کنندگان در مرحله متمرکز و غیرمتمرکز هستند که در آزمون های روزهای ۲۵ و ۲۶ تیرماه و ۲ مردادماه شرکت کردند.

وی خاطرنشان کرد: پس از برگزاری رقابت در ۲۳ رشته در هر رشته ۱۵ نفر برگزیده معرفی خواهند شد که براساس آیین نامه پذیرش دانشجوی استعداد درخشان، با معرفی نامه ای که از سوی سازمان سنجش دریافت می کنند این افراد می توانند بدون آزمون وارد مقطع کارشناسی ارشد شوند.

سیاره درباره تسهیلات ویژه برگزیدگان المپیاد علمی دانشجویی یادآور شد: براساس مصوبه بنیاد ملی نخبگان، پذیرفته شدگان می توانند از تسهیلات آیین نامه حمایت از نخبگان استفاده کنند.

معاون سازمان سنجش درباره اضافه شدن رشته های جدید به مجموعه رشته های المپیادی گفت: حدود ۳ رشته معرفی شده است که پس از بررسی در کمیته رشته های المپیاد و بررسی میزان هیئت علمی آنها در دانشگاه ها و همچنین به حدنصاب رسیدن دانشجویان متقاضی رشته به مجموعه المپیادی ها اضافه خواهند شد.