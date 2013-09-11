آرامش در بازار موبایل/ تنوع گوشی تلفن همراه خریداران را نیز تنوع طلب کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، به پاساژهای موبایل فروشان که وارد می شوی، اغلب خريداران كاغذ كوچكي در دست دارند تا قيمت مدل هايي را كه از قبل دست اين و آن ديده اند، گرفته و روبه روي مدل انتخابي شان يادداشت كنند، بعضي ها هم وارد مغازه مي شوند و سقف پولي را كه دارند و مي توانند هزينه كنند به فروشنده اعلام كرده تا او برايشان گوشي مناسبي را پيشنهاد دهد.

به نظر می رسد بازار گوشی های تلفن همراه نسبت به ماه های گذشته که با افت خیلی زیادی همراه بود هم اکنون توانسته مشتریان خود را بیابد و نه همانند سال های گذشته اما نزدیک به آن خرید و فروش داشته باشد.

کاهش قیمت دلار زمینه ساز پایین آمدن قیمت موبایل

کارشناس لوازم صوتی، تصویری و موبایل در خصوص وضعیت بازار موبایل گفت : در طول ماه های گذشته نوسانات افزایشی دلار بلافاصله تأثیر خود را بر بازار این حوزه تحمیل کرد، چرا که هیچ راهکار کاهشی در برابر اجناس تمام وارداتی وجود نداشت.

محمد جمشیدی ادامه داد : در طول چندین مدت گذشته، نوسانات نرخ ارز به گونه ای بود که برای افراد صرفه اقتصادی نداشت در شرایطی كه دلار هر روز گران‌تر می‌شود، كالای خود را با نرخ سابق به فروش برسانند.

وی افزود : به همین دلیل در طول دوره ای برخی از فروشندگان به ویژه فروشندگان كالاهایی كه فاقد نمایندگی رسمی‌ در كشور بودند، قیمت‌ها را به حدی افزایش دادند كه كمتر كسی فكر خرید به سرش می‌زد اما هم اکنون با تثبیت نسبی نرخ ارز قیمت ها به تثبیتی بیشتری رسیده اند و تمامی گوشی با برندهای خاص نیز در بازار یافت می شوند.

جمشیدی با بیان اینکه هم اکنون با تنوع محصولی بشیتری در بازار مواجه هستیم، گفت : این تنوع در فروش محصولات سبب شده است بازار موبایل در چندین هفته گذشته رنگ و بوی بهتری به خود بگیرد.

دست دلالان از بازار گوشی همراه کوتاه شود

وی با بیان اینکه قاچاق گوشی صدمات جبران ناپذری به بازار گوشی همراه در کشور می زند، گفت : اگر تعرفه واردات به صفر برسد ،واردات قانونی هم افزایش می یابد و قاچاق گوشی تلفن همراه هیچ انگیزه اقتصادی نخواهد داشت و در آن صورت می توان متناسب با عرضه وتقاضا، قیمت ها را در بازار ساماندهی کرد و خدمات پس از فروش را گسترش داد.

جمشیدی اجرای طرح شبنم را راهکار بسیار مناسبی دانسته و گفت : باید دست دلالان از بازار گوشی بریده شود تا فروشندگان نیز با اطمینان خاطر به ارائه محصول مناسب و با کیفیت بپردازند و دیگر نگران دلالان نباشند.

وی افزود : مشتري كه از داخل مغازه خريد مي كند، اگرچه يك مقدار ممكن است پول بيشتري بپردازد، اما در عوض مطمئن است كه برند، سيستم و ميزان كارايي گوشي و نيز اصلي بودن يا چيني بودنش دقيقا آن چيزي است كه روي جعبه گوشي درج شده است.

این کارشناس بازار گوشی ادامه داد : این افراد همچنین می توانند از گارانتي گوشي مطمئن باشند، اما افرادي كه از دست فروشان جلوی پاساژها خريد مي كنند، بايد بدانند كه ممكن است به دروغ جنس چيني را به عنوان جنس اصلي به آنها معرفي كنند و گوشي هم هزار و يك مشكل داشته باشد.

وی گفت : در حالی که اگر مشتری از داخل مغازه خرید کند و گوشی چینی و یا محصول بی کیفیت به وی داده شود ، حق اعتراض و شكايت به كيفيت جنس را خواهد داشت و خيلي راحت مي تواند به اداره بازرسي و تعزيرات مراجعه كرده و شكايتش را تنظيم كند.

گارانتی هایی که به کار نمی آید

جمشیدی با بیان اینکه هم اکنون در بازار تلفن همراه اعتماد مشتري نسبت به گارانتي ها سلب شده است، گفت : شاید کمتر کسی باشد که در هنگام تعمیر گوشی از گارانتی آن استفاده کند، همه به وقت خريد، گارانتي مي خواهند اما وقتي زمان تعمير گوشي شان مي رسد، يا يادشان مي رود كه پيگير استفاده از گارانتي شوند و يا اصلا نمي دانند به كجا مراجعه كنند.

وی افزود : به همين دليل در صورت خرابی گوشي، آن را به تعميراتي ها مي سپارند و از خدمات گارانتی بهره ای نمی برند و این امر سبب می شود رغبت به خرید گوشی با گرانتی کمتر شود .







خریداران به دنبال گوشی های گران قیمت

داوود جاوید مهر، سرپرست موبایل جاوید در تبریز بابیان اینکه هم اکنون خریداران به دنبال گوشی هایی با برندهای خاص هستند، گفت : بیشتر مردم بر این باورند که بهتر است از مارک های معروف استفاده کنند، به همین دلیل روز به روز متوسط قیمت گوشی های خریداری شده بالاتر می رود.

وی ادامه داد : در حال حاضر در بازار گوشی رده‌هاي قیمتی فوق ارزان قیمت (گوشی‌هاي 100 تا 200 هزار تومانی)، ارزان قیمت (هوشمندهای 300 تا 500 هزار تومانی)، میان قیمت (هوشمندهای 500 هزار تا یک میلیون تومان) و گران‌قیمت (یک میلیون تومان به بالا) رعایت می‌شوند که بیشتر تقاضا برای گوشی‌هاي رده‌هاي میان و گران قیمت است.

جاوید مهر افزود : گوشی‌هاي فوق ارزان به تدریج در حال خروج از رده هستند زیرا تمامی خریداران به دنبال حداقل امکانات یعنی مجهز بودن گوشی به دوربین و صفحه نمایش رنگی هستند.

وی گفت : گران شدن قیمت گوشی درچندین سال گذشته تنها مزیتی که داشت، این بود که خریداران با هوشمندی بیشتری وارد عمل می شوند و قبل از مراجعه به مغازه اطلاعات مختصری در خصوص گوشی مورد علاقه خود به دست می آورند.

جاوید مهر ادامه داد : واردات گوشی های لوکس و گرانقیمت نسبت به سال های گذشته بیشتر شده که این امر به خوبی گویای فروش بالای این محصول در بازار است.

فروش گوشی های چینی در بازار رنگ باخته است

این فعال در زمینه گوشی همراه با بیان اینکه خریداران همانند گذشته دیگر به دنبال گوشی های چینی نیستند، گفت : بازار داغ گوشی های چینی به شدت افت کرده است زیرا مردم دیگر در خرید گوشی ریسک نمی کنند و ترجیح می دهند با پرداختن مبلغ بیشتری گوشی هایی با برندهای شناخته شده را خریداری کنند.

وی ادامه داد : گوشی های چینی با کیفیت کم خود مشتریانش را از دست داده است، هرچند این گوشی ها هم اکنون فروش نامناسبی هم ندارند اما روز به روز در حال از دست دادن مشتریان خود هستند.

این فعال بازار گوشی افزود : هرچند در این میان اگرچه مشتري بيشتر دنبال جنس اصلي است، ولي در بازار موبايل سودجوياني هستند كه جنس چيني خود را به عنوان جنس اصلي به مشتري می فروشند، حتي اگر اين كار در مغازه صورت نگيرد، دست فروشان و واسطه هايي اجير مي شوند كه جنس درجه سه را با قيمت درجه يك و به اسم جنس اصلي معامله کنند.

فروشنده گوشی های همراه با بیان میزان تقاضای کم برای خرید گوشی های ایرانی گفت : تفاوت قیمت گوشی های ایرانی با نمونه خارجیش بسیار کم است .

وی ادامه داد : به همین دلیل خریداران ترجیح می دهند با این تفاوت کم قیمت ها ، گوشی با امکانات بهتر و با برند معروف تری را خریداری کنند و این امر سبب شده ، کاربران ایرانی تمایلی به خرید گوشی‌های هوشمند ملی نداشته باشند.

جاوید مهر افزود: در حال حاضر قیمت بیشتر گوشی‌های هوشمند ایرانی بالای 400 هزار تومان است که به موجب همین امر بیشتر خریداران ترجیح به خرید موبایل‌های برندهایی همچون سامسونگ و نوکیا دارند.

تنوع زیاد گوشی گاهی دردسر ساز می شود

علی شافعی از فروشندگان جوان گوشی همراه تبریز نیز در خصوص برخی افراطی گری ها در خرید گوشی همراه گفت : برخی مشتریان ثابتی داریم که هر دو هفته یکبار به مغازه ما مراجعه کرده و جدیدترین و به روز ترین گوشی را خریداری می کنند و به مدت دو هفته با آن گوشی سرگرم هستند و پس از گذشت این مدت دوباره به مغازه مراجعه می کنند.

وی افزود : این افراد گوشی های خریداری شده خود را پس از دو هفته فروخته و حال پس از این مدت به دنبال گوشی جدیدتری هستند تا دو هفته ای نیز با آن چرخ بزنند!

این فروشنده گوشی های تلفن همراه ادامه داد : برخی ها به دوراز توجه به فناوری های گوشی تنها در فکر ظاهر گوشی و تنوع آن هستند که این امر میتواند خطرناک باشد.

شافعی ادامه داد : هرچند در حالت کلی هوشمندی مردم از خرید در بازار گوشی به شدت افزایش یافت است زیرا مردم در حال حاضر خواهان توسعه كاربري تلفن همراهشان هستند، آنها مي خواهند روزهايي را در پيش داشته باشند كه كليه امور بانكي و خريدهايشان را در خانه و هر مكان ديگري به وسيله تلفن همراه انجام دهند.

وی با بیان اینکه رده بندی برندها در بازار طی چندین ماه گذشته تغییر کرده است، گقت : اکثر تقاضا برای برندهایی است که مبتنی بر سیستم‌عامل آندروید هستند و طی ماه‌های اخیر تنوع مدل در برندهای آندرویدی بسیار بیشتر از برندهای ویندوزی است و این موضوع گویای این امر است که مردم امروز آگاهانه خرید مي‌کنند و کالایی می‌خواهند که از امکانات کاربردی آن نهایت استفاده را ببرند.

این فعال بازار همچنین افزود: مشخص شدن نوع علاقه‌مندی‌ها در بازار گوشی منجر به کاهش سرگردانی خریداران و سهولت خرید شده است به گونه ای که علاقه‌مند برند اپل به سراغ گوشی‌هاي سونی یا سامسونگ یا نوکیا نمی‌رود همانطور که علاقه‌مند سیستم آندروید به سراغ گوشی‌هاي اپل نخواهد رفت.

با اظهارات کارشناسان به نطر می رسد بازار موبایل توانسته پس از مدت ها به آرامشی رسیده و قیمت این محصول در بازار به ثتبیت قابل ملاحظه ای دست یابد.

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گزارش : فائزه زنجانی