ليست نهايي باشگاه گهر دورود برای مسابقات لیگ دسته یک اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر همين اساس اسامي بازيكنان و كادر فني باشگاه گهر دورود به شرح زير است:

دروازه‌بانان: مصطفي ميرزايي، احمد عرب‌پور و عليرضا حجازي

مدافعان: آرش قلي‌زاد، سجاد طاهرنيا، مجيد خميسي، محسن اميني، مهدي شكوهي، حميد نعمتي، احمد عرب‌زاده، اسماعيل زنگي‌نژاد

هافبك‌ها: مهران جعفري، ابولفضل كماني، رسول رضايي، مهدي مريدي، حامد بصيري، حسين احمدلو، امير آبي، محمد هادي يعقوبي، مهدي پرور و اسماعيل شهبازي

مهاجمان: وحيد همراز، معين نظام‌الاسلامي، يزدان عباسيان، سعيد فلاحي و ميلاد بيرانوند

كادر فني: محمد احمدزاده(سرمربي)، محمد اميري(مربي)، محمدرضا رحمتي(مربي)، عليرضا دليخون(مربي دروازه‌بان‌ها)

همچنين محمد نامداري به عنوان سرپرست جديد باشگاه و محمد ياراحمدي سرپرست سابق باشگاه طي حكمي به عنوان قائم مقام باشگاه منصوب شد.

بنابراين گزارش ليست نهايي تيم فوتبال گهردورود چهار بازيكن بزرگسال جاي خالي دارد و مسئولين اين تيم مي‌توانند در نيم‌فصل بازيكنان جديدي را به ليست خود اضافه كنند.

