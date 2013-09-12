ليست نهايي باشگاه گهر دورود برای مسابقات لیگ دسته یک اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر همين اساس اسامي بازيكنان و كادر فني باشگاه گهر دورود به شرح زير است:
دروازهبانان: مصطفي ميرزايي، احمد عربپور و عليرضا حجازي
مدافعان: آرش قليزاد، سجاد طاهرنيا، مجيد خميسي، محسن اميني، مهدي شكوهي، حميد نعمتي، احمد عربزاده، اسماعيل زنگينژاد
هافبكها: مهران جعفري، ابولفضل كماني، رسول رضايي، مهدي مريدي، حامد بصيري، حسين احمدلو، امير آبي، محمد هادي يعقوبي، مهدي پرور و اسماعيل شهبازي
مهاجمان: وحيد همراز، معين نظامالاسلامي، يزدان عباسيان، سعيد فلاحي و ميلاد بيرانوند
كادر فني: محمد احمدزاده(سرمربي)، محمد اميري(مربي)، محمدرضا رحمتي(مربي)، عليرضا دليخون(مربي دروازهبانها)
همچنين محمد نامداري به عنوان سرپرست جديد باشگاه و محمد ياراحمدي سرپرست سابق باشگاه طي حكمي به عنوان قائم مقام باشگاه منصوب شد.
بنابراين گزارش ليست نهايي تيم فوتبال گهردورود چهار بازيكن بزرگسال جاي خالي دارد و مسئولين اين تيم ميتوانند در نيمفصل بازيكنان جديدي را به ليست خود اضافه كنند.
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