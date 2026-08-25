آمار دهی غلط ادارات باعث خروج رزن و درگزین از مناطق محروم کشور شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالحسن مصطفوی ظهر سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان درگزین اظهار کرد: شهرستانهای رزن و درگزین مدتها است از فهرست مناطق محروم خارج شدهاند و بنده بهصورت مستمر این موضوع را پیگیری کردهام و در سازمان برنامه و بودجه نیز آن را دنبال میکنم.
وی افزود: پس از بررسیهای انجامشده یکی از دلایل مهم این مسئله ارسال آمارهای غیرواقعی از سوی شهرستانها بوده است بنابراین از ادارات شهرستانهای رزن و درگزین انتظار داریم آمار و اطلاعات واقعی و دقیق ارائه کنند تا نیازمندیهای واقعی منطقه بهتر پوشش داده شود.
نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت این موضوع گفت: پیگیری بازگشت این ۲ شهرستان به فهرست مناطق محروم در دستور کار قرار دارد و لازم است ظرفیتها و نیازمندیهای واقعی منطقه بهدرستی در تصمیمگیریهای ملی منعکس شود.
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