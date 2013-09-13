فرصت دو ماه هیئت دولت برای ارائه راهکارهای حل بحران دریاچه ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، سید رحیم سجادی شامگاه پنجشنبه در جلسه کارگروه ویژه نجات دریاچه ارومیه با بیان اینکه بحث دریاچه ارومیه بحث دیروز و امروز نبوده و طی سالها ندانم کاری بوجود آمده، افزود: وزارت جهاد کشاورزی طی سال 90 به 90 درصد تعهدات خود در حوزه دریاچه ارومیه عمل ولی در ادامه طی سال 91 به دلیل کمبود اعتبار عملکرد قابل توجهی نداشت.

وی با اشاره اولویت بندی اجرای 5 ماموریت محوله به وزارت جهاد کشاورزی برای احیا و نجات دریاچه ارومیه، ادامه داد: در این راستا اجرای طرحهای آبخیز و آبخوان داری مطالعه و اولویت بندی شده که در صورت تامین اعتبارات لازم عملیات اجرایی این طرحها آغاز و در کمترین زمان ممکن با توجه به وضعیت بحرانی دریاچه آماده بهره برداری می شوند.

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به وجود 30 هزار حلقه چاه غیر مجاز در حوزه آبریز دریاچه ارومیه و لزوم برخورد با متخلفان و کنترل میزان برداشت از سفره های آب زیر زمینی، ادامه داد: در صورت خشک کردن کشاورزی منطقه برای تامین آب، خود منشا مشکلات زیاد و به کانون گرد و غبار منطقه تبدیل می شود.

سجادی با اشاره به تبدیل 450 هزار هکتار اراضی کشاورزی حوزه دریاچه ارومیه به نمک زار تبدیل می شود، ادامه داد: یک شبه نمی شود دریاچه ارومیه را نجات داد، در این راستا 12 طرح در کارگروه تخصصی احیای دریاچه ارومیه در صورت تصویب وارد فاز اجرایی می شوند که هیئت دولت نیز 2 ماه برای ارائه راهکارهای احیا فرصت داده است.

طی روز گذشته وزير نيرو به همراه هیئت همراه در سفر به ارومیه موضوعاتي مثل درياچه اروميه، مسائل و مشكلات مروبط به حوزه منابع آب، پروژه های عمراني، سدها و شبكه های آبی و تصفيه خانه های استان را مورد بررسی قرار داده و از پارک ملی دریاچه ارومیه با بالگرد بازدید کرد.