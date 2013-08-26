به گزارش خبرگزاری مهر، وحید جلال زاده استاندار آذربايجان غربي طي نامه اي از رئيس جمهور به جهت تحقق وعده وی در سفر به اروميه مبني بر طرح موضوع درياچه اروميه در اولين جلسه هیئت دولت قدرداني کرد و گفت: اين خبر سبب مسرت مردم، دوستداران محيط زيست و مسئولان آذربایجان غربی شد.

جلال زاده در اين نامه از مصوبه اخير دولت در اولين جلسه كابينه يازدهم و طرح مجدد آن در آيين توديع و معارفه وزير كشور تقدير و ضمن يادآوري مصوبات گذشته دولت و اقدامات انجام شده از حجت الاسلام روحاني درخواست كرد، به جهت اهميت موضوع دستور تشکیل شوراي عالي آب به رياست رئیس جمهور، با دستور كار بحران درياچه اروميه صادر شود.

در نخستين نشست هيئت دولت كه به رياست حجت الاسلام حسن روحاني رئیس جمهور برگزار شد، بعداز اظهارات روحاني و قرائت منشور اخلاقي دولت، تصميمات و مصوباتي مهم اتخاذ شد كه از جمله آنها نجات درياچه اروميه بود.



در اين جلسه هيئت دولت مصوب كرد كه کارگروه نجات درياچه اروميه با مسئوليت وزير نيرو و عضويت وزراي جهاد کشاورزي، کشور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و نماينده معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ايجاد شود.



همچنین اين کارگروه ماموريت يافت با استفاده از سوابق مطالعات و اقدامات قبلي به عمل آمده در اين زمينه و بررسي هاي تخصصي و ميداني بيشتر، ظرف 2 ماه راهکارهاي نجات درياچه اروميه را تدوين و جهت تصميم‌گيري نهايي به دولت ارائه کند.

بنا بر تحقيقات انجام شده از 17 سال پيش تاكنون نمودار تراز آب پارك ملي درياچه اروميه رو به پايين است و مطالعات مديريت زيست بوم حوضه آبريز درياچه اروميه كه با همكاري بانك جهاني به اتمام رسيده، نشان مي‌دهد درياچه اروميه به عنوان دومين درياچه شور جهان تا كمتر از 20 سال آينده با بحران شديدي مواجه می شود.



پارك ملي درياچه اروميه با ويژگي‌هاي خاص خود بعد از درياچه شور بحرالميت در دنيا به عنوان دومين درياچه شور و بزرگ در جهان به شمار مي‌رود، اين درياچه به عنوان بزرگ‌ترين تالاب دائمي با دارا بودن 102 جزيره بزرگ و كوچك در استان قابليت‌هاي زيادي را در دل خود جاي داده است.

