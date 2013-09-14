هشدار به آلمانها در مورد عواقب شرکت نکردن در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، "نیکلاس اشنایدر" رئیس شورای کلیسای پروتستان آلمان با بیان این که آلمانی ها یک بار در رقابت دمکراسی بازنده شده اند، از رای دهندگان این کشور خواست در انتخابات پارلمانی شرکت کنند.

در همین رابطه "ریچارد دیوید پرشت" فیلسوف آلمانی خواستار شرکت شهروندان در انتخابات شد. این در حالی است که میزان مشارکت در انتخابات آلمان طی سالهای اخیر به طرز چشمگیری کاهش یافته است. این میزان از 82 درصد در سال 1998 به 71 درصد در آخرین دوره برگزاری انتخابات پارلمانی رسیده است.

اشنایدر خطاب به مردم آلمان گفت: حق انتخاب خود را جدی بگیرید و یک حزب دمکراتیک را انتخاب کنید. به گفته وی انتخابات تنها برای حاکمان مسئولیت ایجاد نمی کند بلکه مسئولیت رای دهندگان نیز هست.

انتخابات پارلمانی آلمان در حالی در روز بیست و دوم سپتامبر (سی و یکم شهریور) برگزار می شود که احزاب موسوم به ائتلاف مسیحی (دمکرات مسیحی و سوسیال مسیحی) نسبت به دیگر احزاب شرکت کننده در این انتخابات از وضعیت بهتری برخوردار هستند.