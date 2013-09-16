درخواست هواداران سپاهان برای برخورد قاطع با جباری/ ساکت تشویق شد

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر امروز دوشنبه تیم سپاهان ساعتی پیش در ورزشگاه جروکان اصفهان برگزار شد و در این تمرین حدود 100 نفر از تماشاگران تیم سپاهان حضور داشتند.

در این تمرین تیم اصفهانی، همچنین اعضای هیات مدیره باشگاه سپاهان و سمیعی‌نژاد، مدیرعامل کارخانه فولاد مبارکه نیز حضور داشت.

تماشاگران تیم اصفهانی در حاشیه این تمرین به تشویق محمدرضا ساکت، مدیرعامل پیشین باشگاه سپاهان پرداخته و در شعارهای خود از مدیرعامل کارخانه فولاد مبارکه خواستند که ساکت را به سپاهان بازگرداند. این تماشاگران پس از آن به طرف سمیعی‌نژاد، مدیرعامل کارخانه فولاد مبارکه رفته و خواسته خود را به او مطرح کردند که سمیعی‌نژاد به آنها اعلام کرد که این خواسته سپاهانی‌ها را بررسی می‌کند.

شعارهای حمایتی تماشاگران در شرایطی مطرح شد که محمدرضا ساکت، مدیرعامل باشگاه سپاهان عصر امروز در گفتگو با مهر اعلام کرده بود که قصدی برای بازگشت به سپاهان ندارد.

همچنین تماشاگران سپاهان در شعارهای خود از مدیرعامل کارخانه فولاد مبارکه خواستند تا برخورد قاطعی با مجتبی جباری، هافبک سابق تیم سپاهان داشته باشند. مجتبی جباری با وجود امضای قرارداد با سپاهان، از هفته ششم لیگ برتر، در تمرینات تیم سپاهان شرکت نکرد و یکشنبه شب در جلسه هیئت مدیره باشگاه سپاهان اعلام کرد که از این تیم جدا می‌شود.

سپاهان در چارچوب رقابت‌های هفته دهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، جمعه هفته جاری به مصاف پرسپولیس تهران می‌رود.