  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۱ مرداد ۱۳۸۴، ۱۷:۲۵

سخنگوي قوه قضائيه :

قاضي مقتول ، رئيس مجتمع قضايي ارشاد بود

سخنگوي قوه قضائيه گفت: قاضي كه امروز توسط فرد ناشناسي به قتل رسيد ، رئيس مجتمع دادسراي 21 تهران ، مجتمع قضايي ارشاد بود.

جمال كريمي راد در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: نام اين قاضي مسعود مقدس است كه عصر امروز هنگام خروج از محل كار خود توسط راكب موتور سوار مورد اصابت گلوله قرار گرفت.

وي اظهار داشت: مسوولان دستگاه قضايي در حال پيگيري اين حادثه هستند.

کد مطلب 213773

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها