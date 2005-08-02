سخنگوي قوه قضائيه : قاضي مقتول ، رئيس مجتمع قضايي ارشاد بود

سخنگوي قوه قضائيه گفت: قاضي كه امروز توسط فرد ناشناسي به قتل رسيد ، رئيس مجتمع دادسراي 21 تهران ، مجتمع قضايي ارشاد بود.