قاضي مقتول ، رئيس مجتمع قضايي ارشاد بود

جمال كريمي راد در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: نام اين قاضي مسعود مقدس است كه عصر امروز هنگام خروج از محل كار خود توسط راكب موتور سوار مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
وي اظهار داشت: مسوولان دستگاه قضايي در حال پيگيري اين حادثه هستند.
سخنگوي قوه قضائيه گفت: قاضي كه امروز توسط فرد ناشناسي به قتل رسيد ، رئيس مجتمع دادسراي 21 تهران ، مجتمع قضايي ارشاد بود.
جمال كريمي راد در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: نام اين قاضي مسعود مقدس است كه عصر امروز هنگام خروج از محل كار خود توسط راكب موتور سوار مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
وي اظهار داشت: مسوولان دستگاه قضايي در حال پيگيري اين حادثه هستند.
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