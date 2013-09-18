تقابل مربیان تیم ملی در اصفهان/ شمسایی دنبال حفظ صدرنشینی

به گزارش خبرنگار مهر، هرچند هنوز دو هفته از لیگ برتر فوتسال گذشته و قضاوت درباره عملکرد تیم‌های حاضر در لیگ زود است ولی تیم دبیری تبریز با هدایت وحید شمسایی نشان داده است که عزمش را برای قهرمانی جزم کرده و با دو پیروزی در دو هفته ابتدایی در صدر جدول قرار دارد.

دبیری تبریز در هفته سوم که از روز پنجشنبه آغاز می‌شود و در روز جمعه ادامه می‌یابد در دومین دربی تبریز به مصاف تیم شهرداری می‌رود. وحید شمسایی که امسال به عنوان مربی - بازیکن در تیم دبیری فعالیت می‌کند انگیزه‌های زیادی دارد تا توانایی‌هایش را در اولین سال سرمربیگری به رخ سایر مربیان با تجربه لیگ بکشاند.

در دیگر مسابقه حساس هفته سوم، تیم گیتی پسند اصفهان در خانه خود به مصاف تیم تاسیسات دریایی می‌رود. گیتی پسند که قبل از شروع لیگ برتر به مسابقات جام باشگاه‌های آسیا رفته و نتوانسته بود به عنوان قهرمانی برسد با یک پیروزی و یک تساوی در رده سوم جدول قرار گرفته است. رضا لک که سابقه مربیگری در تیم ملی را هم دارد معتقد است حاشیه‌هایی در اطراف تیم گیتی پسند وجود دارد که این تیم را اذیت می‌کند. گفته می‌شود لک به خاطر عدم تکرار عنوان قهرمانی گیتی پسند در آسیا و همچنین توقف این تیم در هفته دوم تحت فشار قرار دارد. البته وی تاکید داشته که به خاطر جدایی حسین طیبی و مصدومیت دانشور مجبور شده است سیستم گیتی پسند را عوض کند و این مسئله به چند هفته زمان نیاز دارد.

از سوی دیگر تیم تاسیسات دریایی که تا روزهای آخر قبل از شروع لیگ بلاتکلیف بود سرانجام تصمیم گرفت تا در لیگ برتر شرکت کند. این تیم با هدایت علی صانعی که زمانی سرمربی تیم ملی بود، هفته گذشته مقابل تیم عملیات غیر صنعتی به یک پیروزی رسید تا با سه امتیاز به رده هفتم جدول صعود کند. به نظر می‌رسد این مسابقه که تفکرات دو مربی ملی پشت سر آن قرار دارد زیبا از آب در بیاید.

فرش آرای مشهد و شهید منصوری قرچک هم برگزار کننده دیگر دیدار هفته سوم هستند. منصوری که با تیم سال‌های گذشته‌اش فاصله زیادی دارد در این فصل با ترکیب جوان و بومی‌تری پا به مسابقات گذاشته. منصوری در حال حاضر با سه امتیاز در رده ششم قرار دارد و فرش آرا هم با همین امتیاز به خاطر تفاضل گل کمتر در رده هشتم است. فرش آرا جزو معدود تیم‌هایی بود که آماده سازی‌اش را برای لیگ خیلی زود شروع کرد ولی دو هفته گذشته فرصت زیادی نبوده است که این تیم آمادگی‌هایش را نشان بدهد.

برنامه کامل هفته سوم لیگ برتر فوتسال که همزمان در ساعت 17 برگزار می‌شود به شرح زیر است:

پنجشنبه 92/6/28

* راه ساری – شهرداری ساوه؛ سالن سیدرسول حسینی ساری

* پتروشیمی ماهشهر – هلال احمد تبریز؛ سالن شهدای گاز اهواز

* گیتی پسند اصفهان – تاسیسات دریایی؛ سالن پیروزی اصفهان

جمعه 92/6/29

* شهرداری تبریز – دبیری تبریز؛ سالن شهید پورشریفی تبریز

* میثاق تهران – زمزم اصفهان؛ سالن شهرداری منطقه 11 تهران

* فرش آرا مشهد – شهید منصوری؛ شهید بهشتی مشهد

* ماهان تندیس – ملی حفاری ایران؛ شهید حیدریان قم

جدول رده بندی فوتسال در پایان هفته دوم هم به این شرح است: