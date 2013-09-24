مشکل تئاتر اراک همان مشکل اساسی تئاتر ایران در مدیریت است

حمیدرضا نعیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نبود برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای تئاتر در حوزه های آموزش، امکانات سخت افزاری، بودجه، تشویق و حمایت هنرمندان تئاتر و ایجاد فرصت شغلی و درآمدزایی از طریق فعالیت هنری مشکل کنونی تئاتر ایران است.

وی با اشاره به برگزاری بیست و پنجمین جشنواره تئاتر استان مرکزی افزود: جشنواره اراک به همان مشکلی دچار بود که تمام استان ها و جشنواره ها دیگر و آن ضعف در متن های نمایشی است.

نعیمی با بیان اینکه تولید متون نمایشی کار نشده، برای کمک به نمایشنامه نویسی، ما را از کار کردن متن های سالم و خوب بی بهره گذاشته است، اظهار کرد: باب شده است در جشنواره ها از متون کار نشده استفاده شود که همین امر موجب اتفاق نامیمون در تئاتر و خصوصا جشنواره ها شده است.

داور بیست و پنجمین جشنواره تئاتر استان مرکزی اضافه کرد: این امر موجب شده تا هرفردی که با ساختار نمایشنامه نویسی آشنا نیست اولین دریافت خود را روی کاغذ بیاورد و آثاری شکل گرفته و پذیرفته شوند که لزومی برای نوشتن در آن ها دیده نمی شود.

نعیمی با اشاره به داوری اش در جشنواره استان های مختلف گفت: استان مرکزی هم اکنون در موقعیت بهتری از دیگر استان ها قرار دارد ولی با توجه به وجود یکی از مهم ترین دانشگاه های تئاتر ایران در اراک و تحصیلکرده های تئاتر استان، توقع بیشتری از این استان می رود.

وی با بیان اینکه تئاتر هنر خواص است نه عوام، تصریح کرد: با توجه به اینکه تئاتر فصل اندیشه است و مخاطبان اصلی آن افرادی با دغدغه فرهنگ و اندیشه هستند پس نباید توقع داشت که شعار " تئاتر برای همه" تحقق پیدا کند.

نعیمی افزود: کسانی که دغدغه فرهنگ و اندیشه دارند، تئاتر را جزئی از سبد کالای خانواده شان قرار می دهند.

