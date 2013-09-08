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۱۷ شهریور ۱۳۹۲، ۱۴:۴۷

با اعلام آراء بازبین ها:

10 نمایش به بیست و پنجمین جشنواره تئاتر استان مرکزی راه پیدا کردند

10 نمایش به بیست و پنجمین جشنواره تئاتر استان مرکزی راه پیدا کردند

اراک – خبرگزاری مهر: پس از سه روز بازبینی در روزهای 14، 15 و 16 شهریور، نمایش های منتخب برای شرکت در بیست و پنجمین جشنواره تئاتر استان مرکزی با اعلام آراء داوران مشخص شد.

مسئول انجمن هنرهای نمایشی استان مرکزی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: 10 نمایش از 27 نمایش بازبینی شده از سوی بازبین ها برای شرکت در جشنواره تئاتر استان انتخاب شدند.

علیرضا گلستانی افزود: از این تعداد، هفت نمایش از شهر اراک وسه نمایش از شهرستان های دلیجان، خمین و ساوه هستند.

وی با بیان اینکه با نظر بازبین ها تعداد آثار راه یافته به جشنواره از هشت به 10 رسیده است، ادامه داد: نمایش های " جناب آمفتامین" به کارگردانی ناصر کریمی نیک، " یاهو پرپا" به کارگردانی حسین اقبالیان، " "کی؟" به کارگردانی شهرام سلطانی، " همه چیز در مورد خانم شین" به کارگردانی اعظم سلیمانی، " هملتک" به کارگردانی افق ایرجی، " خیال خم آب"به کارگردانی حبیب پارسا، " آپارتمان" به کارگردانی امید عباسی از اراک، "بچه سارافینا " به کارگردانی وحید رفیعی از دلیجان، "فلان و چنان حکومت خان جان" به کارگردانی مهدی محمدی از خمین و "قطعات جدا مانده یک جنایت معمولی " جواد روستایی از ساوه آثار راه یافته به جشنواره هستند.

گلستانی تاکید کرد: دو نمایش آپارتمان و قطعات جدا مانده از یک جنایت معمولی مشروط به انجام برخی اصلاحات برای حضور در جشنواره شدند.

گلستانی گفت: داوران بازبین این مرحله از جشنواره رضا مهدوی هزاوه از اراک، یدالله کریمی از خمین و مهدی ذره از ساوه بودند.

بیست و پنجمین جشنواره تئاتر استان مرکزی 27 تا 29 شهریور در فرهنگسرای آئینه اراک برگزار می شود.

کد مطلب 2131157

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