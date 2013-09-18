هشدار آمریکا درباره اقدام ضد صهیونیستی اعراب در آژانس بین المللی انرژی اتمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جروزالیم پست، آمریکا به کشورهای عربی هشدار داد که اقدام آنها برای محکوم کردن کردن تل آویو به روابط واشنگتن با اعراب لطمه می زند.

کشورهای خاورمیانه در تلاش هستند تا بر اساس طرح خاورمیانه عاری از تسلیحات کشتار جمعی، رژیم صهیونیستی را به سبب داشتن زرادخانه اتمی محکوم کنند، اما این اقدام مورد انتقاد آمریکا قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، با توجه به آنکه برگزاری کنفرانس بین المللی خاورمیانه عاری از تسلیحات کشتار جمعی به تعویق افتاده کشورهای عربی در صدد هستند تا قطعنامه ای را در نشست آژانس بین المللی انرژی در محکومیت اسرائیل به تصویب برسانند.

در این قطعنامه غیر الزام آور از رژیم صهیونیستی خواسته شده تا علاوه بر پیوستن به معاهده منع تکثیر سلاح های کشتار جمعی، زرادخانه اتمی خود را نیز تحت نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دهد.

بر اساس اقرار آژانس های اطلاعاتی آمریکا، رژیم صهیونیستی در حال حاضر 80 کلاهک هسته ای دارد که البته توانایی ساخت کلاهک های جدید و افزایش این تعداد به بیش از 190 کلاهک را دارد.

در این میان رژیم صهیونیستی و آمریکا برای توجیه وجود تسلیحات اتمی در سرزمین های اشغالی مدعی هستند تا زمانی که صلحی جامع میان اعراب و اسرائیل وجود نداشته باشد و موضوع هسته ای ایران نیز به سرانجام نرسد، طرح خاورمیانه عاری از سلاح های کشتار جمعی به واقعیت نمی رسد.