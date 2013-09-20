تحویل واحدهای مسکن مهر مپسا تا پایان امسال

حبیب الله چاغروندی در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت ساخت و ساز مسکن مهر از سوی شرکت مپسا (شرکت مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران) اظهار داشت: مپسا حوزه کاری شرکت عمران نیست زیرا این شرکت دولتی و وابسته به وزارت صنعت است.

وی درباره زمان افتتاح واحدهای ساخت این شرکت، بیان کرد: فکر می کنم اگر تلاش این شرکت برای ساخت و ساز واحدها بیشتر بشود تا پایان سال واحدهایی سایت های مپسا به افتتاح برسد.

افزود: به دلیل صنعتی سازی که قرار بود در واحدهای ساخت این شرکت اجرایی شود، اختیار انجام و اجرای کار، بطور کامل به شرکت مپسا سپرده شد بنابراین وزارت راه و شهرسازی در ساخت و ساز این واحدها دخالتی ندارد.

مدیرعامل شهر پرند در خصوص روند پیشرفت پروژه های ساخت و ساز مپسا، گفت: تاکنون هم این شرکت اقداماتی را انجام داده اما به دلیل اینکه نتوانسته انسجام لازم را به دست بیاورد هنوز واحدها به مرحله افتتاح نرسیده است.

گفتنی است؛ چهار سال پیش از این علی نیکزاد با بیل مکانیکی، کلنگ صنعتی سازی را در شهر پرند بر زمین زد، براین اساس قرار بود که شرکت مپسا با استفاده از صنعتی سازی، حدود 5 هزار واحد مسکن مهر را در مدت زمان کوتاهی تحویل متقاضیان دهد اما با گذشت چند سال هنوز این واحدها به پایان نرسیده است.