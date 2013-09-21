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۳۰ شهریور ۱۳۹۲، ۱۶:۵۵

جام جهانی فوتبال ساحلی - تاهیتی/

برزیل و روسیه در آستانه صعود قرار گرفتند/ روز برتری آسیایی‌ها

برزیل و روسیه در آستانه صعود قرار گرفتند/ روز برتری آسیایی‌ها

روز سوم از رقابتهای جام جهانی فوتبال ساحلی 2013 - تاهیتی با کسب دومین پیروزی تیم‌های برزیل و روسیه و نخستین پیروزی تیم‌های آسیایی از جمله ایران به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، روز سوم از مرحله گروهی مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی 2013 - تاهیتی امروز شنبه با برگزاری چهار مسابقه از گروه‌های C و D پیگیری شد که در گروه C تیم‌های ایران و برزیل برابر رقیبان خود پیروز شدند و تیم‌های روسیه و ژاپن هم در گروه D حریفان خود را شکست دادند.

در گروه C ابتدا تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با نتیجه 5 بر 3 از سد سنگال عبور کرد تا نخستین برد خود در این جام را رقم بزند. در بازی دوم این گروه برزیل برابر اوکراین به پیروزی 2 بر صفر دست یافت تا دومین پیروزی‌اش در این رقابتها را کسب کند. اوکراین تنها تیم بدون برد این گروه است.

در گروه D هم ژاپن با نتیجه 3 بر یک از سد پاراگوئه گذشت. این اولین پیروزی تیم‌های آسیایی در این دوره از رقابتها بود. روسیه هم با نتیجه 5 بر 2 برابر ساحل عاج پیروز شد تا همانند برزیل، دومین برد خود در این جام را جشن بگیرد. ساحل عاج تنها تیم بدون برد این گروه است.

با نتایج بدست آمده در روز سوم مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی 2013 - تاهیتی، تیم‌های برزیل و روسیه برای صعود به مرحله بعدی تنها به یک امتیاز نیاز دارند.

جدول رده‌بندی گروه C:
1- برزیل 6 امتیاز
2- ایران 3 امتیاز - تفاضل گل 1-
3- سنگال 3 امتیاز - تفاضل گل 1-
4- اوکراین بدون امتیاز

جدول رده‌بندی گروه D:
1- روسیه 6 امتیاز
2- ژاپن 3 امتیاز
3- پاراگوئه 3 امتیاز
4- ساحل عاج بدون امتیاز

روز چهارم از مرحله گروهی مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی 2013 - تاهیتی فردا یکشنبه با برگزاری دیدارهای زیر به پیگیری می‌رسد:
گروه A:
* اسپانیا - امارات
* آمریکا - تاهیتی

گروه B:
* آرژانتین - جزایر سلیمان
* السالوادور - هلند


 

کد مطلب 2139801

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