آغاز تمرین اپرای عروسکی "مکبث" از نیمه اول مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه تئاتر عروسکی "آران" به کارگردانی بهروز غریب‌پور از اول مهر در تالار فردوسی اقدام به تمرین و آماده‌سازی دکور برای اپرای عروسکی "مکبث" می‌کنند.

مکبث (Macbeth) نمایشنامه‌ای تراژیک اثر ویلیام شکسپیر است که از وقایع تاریخی اسکاتلند تاثیر پذیرفته است. تراژدی "مکبث" شرح زندگی پرحادثه سرداری دلیر و لایق به نام مکبث است. دانکن، پادشاه شریف و مهربان اسکاتلند، او را از میان هواخواهان خود برمی‌کشد و به وی لقب و منصب می‌بخشد، اما مکبث براثر تلقین جادوگران و وسوسه نفس و به اغوای زن جاه‌طلب خویش در شبی که پادشاه مهمان اوست او را در خواب به قتل می‌رساند و با این قتل جهنمی برای خویش به‌وجود می‌آورد.

موسیقی اپرای عروسکی "مکبث" توسط جوزپه وردی آهنگساز نامدار ایتالیایی ساخته شده و پیش‌تر برای علاقه‌مندان ایرانی و همچنین در کشور ایتالیا اجرا شده و جایزه بهترین طراحی صحنه را از کانون منتقدان تئا‌تر ایران دریافت کرده است.

اپرای عروسکی "مکبث" به کارگردانی بهروز غریب پور از 14 مهرماه در تالار فردوسی اجرا می شود.