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۳۰ شهریور ۱۳۹۲، ۱۶:۴۵

آغاز تمرین اپرای عروسکی "مکبث" از نیمه اول مهر

آغاز تمرین اپرای عروسکی "مکبث" از نیمه اول مهر

تمرین و آماده سازی اپرای عروسکی "مکبث" به کارگردانی بهروز غریب پور نیمه اول مهرماه در تالار فردوسی انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه تئاتر عروسکی "آران" به کارگردانی بهروز غریب‌پور از اول مهر در تالار فردوسی اقدام به تمرین و آماده‌سازی دکور برای اپرای عروسکی "مکبث" می‌کنند.

مکبث (Macbeth)  نمایشنامه‌ای تراژیک اثر ویلیام شکسپیر است که از وقایع تاریخی اسکاتلند تاثیر پذیرفته است. تراژدی "مکبث" شرح زندگی پرحادثه سرداری دلیر و لایق به نام مکبث است. دانکن، پادشاه شریف و مهربان اسکاتلند، او را از میان هواخواهان خود برمی‌کشد و به وی لقب و منصب می‌بخشد، اما مکبث براثر تلقین جادوگران و وسوسه نفس و به اغوای زن جاه‌طلب خویش در شبی که پادشاه مهمان اوست او را در خواب به قتل می‌رساند و با این قتل جهنمی برای خویش به‌وجود می‌آورد.

موسیقی اپرای عروسکی "مکبث" توسط جوزپه وردی آهنگساز نامدار ایتالیایی ساخته شده و پیش‌تر برای علاقه‌مندان ایرانی و همچنین در کشور ایتالیا اجرا شده و جایزه بهترین طراحی صحنه را از کانون منتقدان تئا‌تر ایران دریافت کرده است.

اپرای عروسکی "مکبث" به کارگردانی بهروز غریب پور از 14 مهرماه در تالار فردوسی اجرا می شود.

 

کد مطلب 2139850

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