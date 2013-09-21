انتقاد وستروله به تصمیمات فرانسه برای ارسال سلاح به شورشیان سوری

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از هفته نامه "اشپیگل"، "گیدو وستروله"، وزیر امور خارجه آلمان شدیدا به تصمیمات دولت فرانسه برای ارسال سلاح به مخالفان سوری انتقاد کرد.

اشپیگل در ادامه نوشت: فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه می خواهد برای شورشیان سوری سلاح ارسال کند و وزیر امور خارجه آلمان در این باره به وی هشدار داده است.

این هفته نامه آلمانی در ادامه نوشت: ارسال سلاح برای شورشیان سوری یکی از موضوعات مورد اختلاف در اتحادیه اروپاست. حالا رئیس جمهوری فرانسه به این اقدام روی آورده و تحویل سلاح برای شورشیان سوری را اعلام کرده است.

این تصمیم دولت فرانسه، نگرانی دولت آلمان را برنگیخته است. وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرده است که "گیدو وستروله"، حالا هیچ فکری به بحث درباره تحویل سلاح به شورشیان سوریه نمی کند. موضع آلمان در این باره همچنان مشکوک است. به گفته دیپلماتهای وزارت خارجه آلمان، دیدگاه وستروله با تصمیمات و دیدگاههای اولاند فاصله دارد.

این دیپلماتها همچنین به موضع وزیر امور خارجه آلمان با این جمله اشاره کردند که حالا که تلاشها برای یک راه حل سیاسی در سوریه انجام می گیرد، نباید هیچ گونه تنش زایی با تحویل سلاح به شورشیان سوری شکل گیرد.

"وستروله" همچنین در جمع همکاران خود در وزارت امور خارجه آلمان، به نتیجه مذاکرات اخیر بین مسکو و واشنگتن که نابودی تسلیحات شیمیایی در سوریه را مد نظر قرار داد اشاره کرده و خاطر نشان کرد که با این توافق، در حال حاضر از یک دخالت نظامی آمریکا در سوریه جلوگیری به عمل آمد.

وی افزود: ما حالا باید درباره کنترل تسلیحات شیمیایی و بخصوص نابودی آنها بحث کنیم نه درباره مجهز کردن بیشتر شورشیان سوری به سلاح. من در این باره جدا نگرانم که این سلاح ها در دستان تروریستها و افراط گراها قرار گرفته و در پایان علیه خود ما به کار گرفته شود.

گیدو وستروله و صدر اعظم آلمان مکررا شک خود را درباره ارسال هر گونه سلاح از طرف فرانسه و انگلیس به شورشیان سوری اظهار کرده و همزمان این مسئله را آشکارا بیان کرده اند که آلمان چنین اقدامی را مد نظر ندارد.

رئیس جمهوری فرانسه، اخیرا و در سفر خود به مالی از ارسال سلاح برای شورشیان سوری سخن گفته است.