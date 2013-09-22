2100 دانش آموز دلفانی وارد کلاس اول شدند

علي جهانيان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جشن شکوفه ها و جوانه ها در این شهرستان اظهار داشت: امیدوارم اين دانش اموزان بتوانند در آينده با برنامه هاي نظام آموزشي در ابعاد مختلف ديني و معنوي به رشد و شكوفايي رسیده و منشا خير و بركات براي جامعه اسلامي باشند.

وي همچنين با اشاره به تقارن آغاز سال تحصيلي جديد با ايام فرخنده دهه كرامت و هفته دفاع مقدس افزود: گرامي مي داريم ياد و خاطره آن دلاور مردان عرصه علم و عمل، آن عزيز دانش آموزاني كه دوشا دوش معلمان خود حماسه آفريدند و سند مبارك و خدشه ناپذير هشت سال دفاع مقدس كه نشان دهنده حقانيت ايران اسلامي است را به ثبت رساندند.

مدير آموزش و پرورش شهرستان دلفان عنوان کرد: همچنين امروز جشن جوانه ها با حضور هزار و 800 نفر از دانش آموزان پايه اول متوسطه اول در مدرسه نمونه خوارزمي با حضور امام جمعه ، فرماندار و جمعي از مسئولين شهرستان دلفان برگزار شد.

جهانیان یادآور شد: در سال تحصیلی جدید 25 هزار دانش آموز دلفاني در كلاس درس حضور پيدا خواهند كرد.