به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون و منوچهر پورحسن، رئیس سازمان لیگ ضمن ارائه توضیحاتی جواب سوالات نماینده تیم‌ها را دادند تا قبل از شروع مسابقات ابهامی برای شرکت کننده‌ها نماند. پس از صحبت‌های ابتدایی نفرات حاضر مراسم قرعه کشی انجام شد و تیم‌ها با رقبای خود و نحوه برگزاری مسابقات آشنا شدند.

از نکات مهم این جلسه تاکید بر برگزاری لیگ با 11 تیم بود که در صورت اضافه شدن تیم دیگر همان 12 تیمی می‌شود اما در حال حاضر همان 11 تیم در لیگ حضور دارند و هر تیم یک هفته استراحت می‌کند.

اسامی تیم‌ها و نحوه چینش آنها در جدول مسابقات لیگ برتر به شرح زیر است:

1- پيکان تهران

2- متين ورامين

3- سايپا البرز

4- شهرداري زاهدان

5- باريج اسانس کاشان

6- آلومينيوم المهد بندرعباس

7- شهرداري تبريز

8- ميزان خراسان

9- شهرداري اروميه

10- بازرگارني شهرداري گنبد

11- کاله آمل

بر اساس اعلام سازمان لیگ بیست و هفتمین دوره رقابتهای والیبال لیگ برتر والیبال مردان باشگاه‌های کشور از اول آبانماه آغاز می‌شود و در صورت قهرمانی ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا و کسب جواز حضور در مسابقات قهرمان قهرمان در توکیوی ژاپن پس از برگزاری 5 هفته، این مسابقات متوقف خواهد شد و پس از حدود دو هفته تعطیلی ادامه پیدا خواهد کرد. در غیر اینصورت تا تعطیلات نیم فصل در پایان دور رفت، آغاز می‌شود.

سازمان لیگ تاکید کرد این رقابتها در دو مرحله مقدماتی و پلی‌آف برگزار می‌شود. در مرحله مقدماتی تیم‌ها به صورت دوره‌ای در دو بازی رفت و برگشت با هم دیدار می‌کنند و در پایان هشت تیم برتر جدول رده‌بندی به صورت ضربدری با هم رقابت می‌کنند.

مرحله اول پلی‌آف به صورت دو از سه برگزار می‌شود و در مرحله بعد چهار تیم برتر در تهران در سالن 12 هزار نفری آزادی برای تعیین مقام‌های اول تا چهارم با هم پیکار می‌کنند که این مسابقات نیز به صورت دو از سه خواهد بود و 25 اسفندماه قهرمان لیگ برتر والیبال مردان در سال 1392 تعیین خواهد شد.