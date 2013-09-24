استقبال واشنگتن از مواضع ایران/اختلافات ایران و آمریکا یک شبه حل نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا به عنوان دومین سخنران شصت و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: خطر تروریسم همچنان پابرجا است. تروریسم همچنان پا بر جاست و می توان آن را در کنیا، پاکستان و عراق همچنان مشاهده کرد اما القاعده دیگر قادر نیست حمله ای مانند 11 سپتامبر را انجام دهد.

وی افزود: القاعده به شبکه های منطقه ای تقسیم شده و تهدیدی خطرناک برای تمام جهان محسوب می شود. اوباما با اشاره به جنگ 12 ساله آمریکا در افغانستان گفت نیروهای آمریکا سال آینده از این کشور خارج می شوند.

رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات سوریه پرداخت و یادآور شد: حکومت سوریه تحرکات مسالمت آمیز را با خشونت سرکوب کرده است. بحران سوریه به کل جهان ضربه می زند و چالشی برای جامعه جهانی است. گروههای افراطی از وضعیت سوریه بیشترین سوء استفاده را کرده اند. روند صلح در سوریه در ابتدای راه است.

وی افزود: نظام سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرده است. زمان آن فرا رسیده که برای توقف کشتار کودکان در سوریه با گازهای سمی کاری انجام شود. جامعه جهانی خواستار اعمال ممنوعیت در مورد استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه است.

اوباما مدعی شد اسناد آشکاری از کاربرد سلاح شیمیایی توسط نظام اسد وجود دارد اما تا کنون شورای امنیت اقدامی علیه سوریه انجام نداده است. به گفته وی آمریکا توسعه و به کارگیری سلاح کشتار جمعی را در خاورمیانه نمی پذیرد. این که گفته می شود اسد در قبال سلاح شیمیایی مسئولیتی ندارد، دهن کجی به جامعه جهانی است.

به ادعای رئیس جمهوری آمریکا باید قطعنامه ای قوی از سوی شورای امنیت برای پایبندی نظام سوریه به منع استفاده از سلاح شیمیایی صادر شود. وی در عین حال با اعتراف به این که اقدام نظامی نمی تواند صلح دائمی در سوریه برقرار کند اظهار داشت: مردم سوریه تصمیم گیرنده نهایی در مورد سرنوشت کشورشان هستند.

اوباما با اشاره به این که توافق بر سر سلاح شیمیایی باید تلاش های سیاسی را مضاعف کند از روسیه و ایران خواست در مورد باقی ماندن اسد در حکومت صرفنظر کنند.

به گفته وی باید تضمینی در مورد تبدیل نشدن سوریه به پناهگاه تروریست ها داده شود. آمریکا برای تحقق منافع خود آمادگی استفاده از نیروهای نظامی اش را دارد. اوباما در ادامه با طرح این ادعا که به کار گیری سلاح شیمیایی در سوریه امنیت آمریکا را تهدید می کند گفت تمام شبکه های تروریستی که ملت آمریکا را تهدید کند، نابود می شود.

رئیس جمهوری آمریکا بدون اشاره به تهدیدهای نظامی کشور خود و رژیم صهیونیستی علیه برنامه هسته ای ایران، به موضع منفی ایران در قبال آمریکا و تهدید اسرائیل توسط این کشور پرداخت و اظهار داشت: در مرحله آتی تمام تلاش خود را روی حل مسئله هسته ای ایران می گذاریم. جهان باید از صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران مطمئن شود.

وی با بیان این که آمریکا به دنبال تغییر نظام در ایران نیست تاکید کرد: ما از تامین امنیت اسرائیل دست بر نمی داریم. باید راهکار صلح آمیز را در مسئله هسته ای ایران امتحان کرد. اوباما افزود: ما از تلاش های روحانی استقبال می کنیم و وزیر خارجه آمریکا مسئول پیگیری این مسئله خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا با بیان این که اختلافات ایران و آمریکا یک شبه حل نمی شود گفت پیشرفت در پرونده هسته ای ایران گام مثبتی در راستای تحولات منطقه است.

اوباما حل مسئله هسته ای ایران را هموار کننده مسیر بهبود روابط تهران-واشنگتن دانست. وی همچنین با اشاره به وضعیت مصر، مداخله آمریکا در مسائل این کشور را به بهانه حمایت از دمکراسی و توسعه سیاسی در مصر توجیه کرد.