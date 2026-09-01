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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۱۲

روایت وحدت؛ نشست تبیینی علمای شیعه و اهل سنت در یزد

روایت وحدت؛ نشست تبیینی علمای شیعه و اهل سنت در یزد

یزد - نشست تبیینی روایت وحدت با حضور ۱۰۰ نفر از علمای شیعه و اهل سنت با محوریت وحدت اسلامی در یزد برگزار شد.

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کد مطلب 6934445

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