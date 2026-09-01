https://mehrnews.com/x3cX9j ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۱۲ کد مطلب 6934445 استانها یزد استانها یزد ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۱۲ روایت وحدت؛ نشست تبیینی علمای شیعه و اهل سنت در یزد یزد - نشست تبیینی روایت وحدت با حضور ۱۰۰ نفر از علمای شیعه و اهل سنت با محوریت وحدت اسلامی در یزد برگزار شد. دریافت 36 MB کد مطلب 6934445 کپی شد مطالب مرتبط جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفرصادق(ع) در مسجدالنبی(ص) شاهدیه یزد گرایشهای اسلامی زیر پرچم توحید متحد میشوند آیتالله محمدی: وحدت شیعه و سنی راهبرد جمهوری اسلامی است صداقت: انقلاب اسلامی پرچمدار تحقق آرمانهای پیامبر اکرم (ص) است مولوی باریکزهی: جنگ اخیر، رویارویی حق و باطل بود دست وحدت علمای شیعه و سنی در یزد صداقت: وحدت امت اسلامی محور مشترک علمای شیعه و اهل سنت است برچسبها وحدت اسلامی یزد مهمانی امت احمد(ص) امت احمد اهل سنت شیعه
نظر شما