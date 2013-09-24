نجات جان 896 نفر توسط آتش نشانان بندرعباسی طی سال گذشته/ نیاز بندرعباس به چهار ایستگاه آتش نشانی

به گزارش خبرنگار مهر، آتش پاد دوم فرجام دانش عصر سه شنبه در نشستی مطبوعاتی به مناسبت روز آتش نشان به عملکرد سازمان آتش نشانی بندرعباس اشاره کرد و افزود: سازمان آتش نشانی بندرعباس از سال 1342 با یک خودرو و سه مامور فعالیت خود را آغاز کرد و در سال 76 از واحد به سازمان آتش نشانی تبدیل شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر هشت ایستگاه آتش نشانی با 190 پرسنل در بندرعباس فعالیت می کنند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بندرعباس با اشاره به عملکرد این سازمان در بخش آموزش، اظهار داشت: در بخش آموزش برون سازمانی طی سال گذشته 9 هزار نفر شامل شش هزار دانش آموز توسط این سازمان تحت آموزش قرار گرفتند.

دانش افزود: همچنین در بخش آموزش درون سازمانی نیز با توجه به مرکزیت بندرعباس در آموزش های غواصی سالانه حدود 300 نفر توسط سازمان آتش نشانی بندرعباس تحت آموزش قرار می گیرند و مدارک معتبری حتی در سطح بین المللی را دریافت می کنند.

وی با بیان اینکه آموزشهای آمادگی جسمانی از سال 76 به عنوان یکی از الزامات سازمان آتش نشانی بندرعباس قرار داده شد، عنوان کرد: نتیجه این کار افزایش چشمگیر سطح آمادگی جسمانی آتش نشانان بندرعباس در کشور بود و اجباری شدن آمادگی جسمانی برای استخدام آتش نشانان در سطح ملی در حال اجراست.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بندرعباس خاطرنشان کرد: برای استمرار آمادگی جسمانی آتش نشانان هر شش ماه یکبار آزمونی از آنان گرفته می شود و طبق آن کارکنان آتش نشانی تشویق و یا تنبیه می شوند.

دانش از افزایش سطح تحصیلات آتش نشانان بندرعباسی خبر داد و اظهار داشت: متاسفانه پیش از این قانون اشتباهی وجود داشته که حداکثر مدرک تحصیلی برای آتش نشانان دیپلم بود اما ما تلاش کرده ایم سطح تحصیلات کارکنان آتش نشانی بندرعباس افزایش یابد و در حال حاضر با توجه به راه اندازی رشته آتش نشانی در دانشگاه علمی کاربردی بندرعباس، حدود 40 نفر از پرسنل سازمان آتش نشانی در حال تحصیل در این رشته هستند و روسای ایستگاهها و فرماندهان شیفتهای آتش نشانی نیز از میان این افراد انتخاب خواهند شد.

وی با اشاره به عملکرد سازمان آتش نشانی بندرعباس در بخش اداری و مالی، تصریح کرد: طبق گزارش بازرسین شهرداری بندرعباس، سازمان آتش نشانی به عنوان سازمان نمونه شهرداری در زمینه مالی و اداری انتخاب شده و آتش نشانی نخستین سازمان شهرداری بندرعباس است که با چارت مصوب فعالیت می کند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بندرعباس با بیان اینکه طبق برنامه ریزی ها ما قصد داشتیم سالیانه یک ایستگاه آتش نشانی در بندرعباس افتتاح کنیم، افزود: متاسفانه این مسئله به علت عدم حمایت مالی شهرداری بندرعباس از سازمان آتش نشانی، چند سالی است که انجام نشده اما امیدواریم بتوانیم ایستگاه شماره 9 آتش نشانی بندرعباس را همزمان با روز آتش نشان امسال افتتاح کنیم.

دانش اضافه کرد: طبق استانداردهای جهانی به ازای هر 50 هزار نفر باید یک ایستگاه آتش نشانی ایجاد شود که این مسئله مخصوص شهرهایی با معابر و کوچه ها و خیابان های استاندارد است و در حال حاضر شهر بندرعباس حداقل به چهار ایستگاه اتش نشانی دیگر نیاز دارد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر در دل بندرعباس شهرک پیامبر اعظم مسکن مهر ایجاد شده که با توجه به وجود ساختمانهای بلند، این شهرک نیازمند یک ایستگاه آتش نشانی با خودروی بالابر است در حالی که به علت بالا بودن قیمت خودورهای آتش نشانی بالابر، سازمان اتش نشانی بندرعباس در حال حاضر تنها 2 خودوری بالابر و 2 خودوری نجات در اختیار دارد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بندرعباس در ادامه با تاکید بر لزوم توجه به اندازه معابر برای صدور مجوز احداث ساختمان، بیان داشت: متاسفانه شهرداری بندرعباس برخی مواقع بدون توجه به مسئله اندازه معابر برای عبور خودورهای آتش نشانی، مجوز احداث ساختمان را صادر می کند و حتی در طرح تفضیلی شهر بندرعباس نیز اشکالات ایمنی وجود دارد اما با این وجود سالیانه دو هزار بازدید ایمنی برای صدور مجوز توسط سازمان آتش نشانی بندرعباس انجام می شود.

دانش گفت: همچنین در بخش پیشگیری سالانه هزار مورد بازدید ایمنی از اصناف توسط سازمان آتش نشانی بندرعباس صورت می گیرد و شناسایی مناطق پر خطر شهر و نصب 67 شیر آتش نشانی در محلات نیز از جمله دیگر اقدامات ما در حوزه پیشگیری بوده است.

وی در تشریح عملکرد حوزه عملیات سازمان آتش نشانی بندرعباس، عنوان کرد: سال گذشته 160 نیروی عملیاتی آتش نشانی بندرعباس در هزار و 812 حادثه، جان 896 نفر را نجات دادند و هزار و 37 مورد از این حوادث مربوط به آتش سوزی بوده است که 127 مورد آن آتش سوزی گازها، 536 مورد آتش سوزی عمدی که 381 مورد آتش سوزی عمدی مربوط به آتش زدن زباله ها بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بندرعباس گفت: سازمان آتش نشانی بندرعباس دارای کمترین میزان اعتراض مردمی در سامانه 137 شهرداری بندرعباس بوده است و بیشتر مردم از عملکرد این سازمان رضایت داشته اند.

دانش همچنین با اشاره به برگزاری مراسم روز آتش نشان همزمان با هفتم مهر ماه در بندرعباس، بیان داشت: به مناسبت این روز برنامه هایی همچون رژه خودورهای آتش نشانی، برنامه های آموزشی و تبلیغاتی در مدارس و به احتمال فراوان افتتاح ایستگاه شماره 9 آتش نشانی در بندرعباس اجرا خواهد شد.

وی اضافه کرد: در مراسم جشن روز آتش نشان از نفرات برتر در زمینه هایی همچون بالاترین مدرک تحصیلی و بین المللی، آمادگی جسمانی، نهادهای برتر در زمینه آموزش، فرزندان و همسران افتخار آفرین پرسنل آتش نشانی، پیمانکاران برتر در زمینه رعایت مسائل ایمنی و از 26 بازنشسته آتش نشانی بندرعباس تجلیل می شود.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بندرعباس ادامه داد: همچنین از 9 آتش نشان برتر بندرعباس در این مراسم تجلیل می شود و یک نفر به عنوان آتش نشان فداکار از این میان انتخاب خواهد شد که ریاست ایستگاه شماره 9 آتش نشانی بندرعباس نیز به این فرد سپرده خواهد شد.