کمک شرکت ویژه نشر به دانشگاه تهران در حوزه منابع علوم انسانی

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت ویژه نشر در اقدامی توافقی، تعدادی از کتب منبع حوزه علوم انسانی را به كتابخانه مركزی، مركز اسناد و تامين منابع علمی دانشگاه تهران اهدا کرد. مسئولان شرکت ویژه نشر در گفتگویی که در این باره با خبرنگار مهر داشته‌اند، اعلام کرده‌اند که یکی از اهداف این شرکت کمک به کتابخانه‌های دانشگاه‌های بزرگ و معتبر ایران از جمله کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران است.

به این ترتیب 62 عنوان از کتاب‌های مرجع حوزه‌های مختلف علوم انسانی به قیمت 842،249،650 ریال به این کتابخانه اهدا شده‌اند که با در نظر گرفتن تخفیف شرکت ویژه نشر، قیمت خالص آن‌ها 126،333،000 ریال است.

شرکت ویژه نشر تا به حال چندبار در تامین منابع کتابخانه مركزی، مركز اسناد و تامين منابع علمی دانشگاه تهران به صورت اهدای کتاب مشارکت داشته که آخرین مرتبه آن، طی همین روزها و همزمان با شروع سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها بوده است.