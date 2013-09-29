مطالعات سدسازی در ارومیه متوقف شد/ دریاچه ارومیه رکورد 100 ساله زد!

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دایمی با اعلام اینکه سدسازی در حوضه دریاچه ارومیه فراتر از ظرفیت بوده است گفت: بیشتر از آن سدهای در حال مطالعه وجود داشته که خوشبختانه براساس تصویب شورای عالی آب، مطالعه سدهای جدید در این منطقه متوقف شده است.

معاون برنامه ریزی و اموراقتصادی وزارت نیرو اظهار داشت: تراز سطح دریاچه ارومیه در بدترین شرایط 100 سال گذشته قرار دارد. دایمی در همایش هم اندیشی راهکارهای اجرایی نجات دریاچه ارومیه با ارائه گزارشی از وضعیت کنونی دریاچه ارومیه، این دریاچه را یکی از منابع مهم اکوسیستمی کشور دانست و افزود: در حالی که عمق متوسط دریاچه ارومیه در شرایط نرمال 4.5 متر بوده، در زمان فعلی این عمق به کمتر از یک متر رسیده است.

وی ادامه داد: فاجعه زیست محیطی که اکنون در دریاچه ارومیه رخ داده در کل کشور نیز وجود دارد، اما چون حوضه دریاچه بسته است این امر خود را بیشتر نشان می دهد. دائمی تصریح کرد: تراز سطح دریاچه ارومیه سالانه 25 تا 30 سانتیمتر پایین می رود.

این مقام مسئول در وزارت نیرو سدهای مخزنی مهم منطقه را سدهای بوکان و مهاباد عنوان کرد و گفت: در زمان کنونی این سدها با کمبود آب مواجه هستند. به گفته دائمی، نزدیک به 6 میلیون نفر جمعیت در 3 استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان زندگی می کنند و تمرکز جمعیتی در مناطق حوضه دریاچه ارومیه در دو دهه اخیر 10 برابر شده است.

معاون وزیر نیرو همچنین وضعیت دشت های اطراف دریاچه ارومیه را ممنوعه و بحرانی دانست و گفت: 24 هزار حلقه چاه غیرمجاز در دو دهه اخیر در این حوضه حفر شده و مصارف آب شهری از 200 میلیون مترمکعب در سال 62 به دو برابر در سال 90 افزایش یافته و توسعه کشاورزی نیز از 150 هزار هکتار به 450 هزار هکتار در سال 90 رسیده است.

دائمی با بیان اینکه کاهش نزولات جوی محدود به حوضه دریاچه ارومیه نیست و تمام مناطق غربی کشور از جمله ایلام را هم دربر می گیرد، از افزایش دو درجه ای دمای هوا در حوضه ارومیه خبر داد و گفت: در نتیجه افزایش درجه حرارت دما و تبخیر، نزدیک به یک میلیارد مترمکعب تبخیر آب افزایش یافته است.

وی افزایش بهره وری آب کشاورزی، باروری ابرها، گسترش آگاهی مردم، حفظ تالاب های اطراف دریاچه، مدیریت بهینه مصرف، جلوگیری از توصیه بی رویه کشاورزی، انسداد چاه های غیرمجاز، جلوگیری از ساخت سدها و اعمال مدیریت به هم پیوسته و حکمرانی آب را از جمله راهکارهای نجات دریاچه ارومیه عنوان کرد.