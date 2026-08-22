آیت الله غفوری: وحدت اسلامی راهبرد همیشگی انقلاب برای شکست دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حبیبالله غفوری بعد از ظهر شنبه در نشست برنامهریزی هفته وحدت، با تأکید بر اهمیت وحدت میان مسلمانان اظهار کرد: نگاه انقلاب اسلامی، نگاه به «امت اسلامی» است و وحدت و انسجام مسلمانان راهبردی قرآنی و الهی به شمار میرود که میتواند زمینهساز پیروزی نهایی اسلام بر جبهه کفر و استکبار باشد.
وی با اشاره به نامگذاری هفته وحدت افزود: هفته وحدت که فاصله میان دوازدهم تا هفدهم ربیعالاول را دربرمیگیرد، پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ابتکار امام خمینی (ره) نامگذاری شد و طی سالهای گذشته آثار و برکات فراوانی در زمینه تقویت همبستگی میان مسلمانان به همراه داشته است.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه ادامه داد: نگاه امام راحل، امام شهید و رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره نگاهی امتمحور بوده و بر این اساس تلاش شده است انسجام و وحدت امت اسلامی هرچه بیشتر تقویت شود.
حمایت از فلسطین بر مبنای دفاع از امت اسلامی است
امام جمعه کرمانشاه با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی ایران از مردم فلسطین و جبهه مقاومت تصریح کرد: جمهوری اسلامی در دفاع از فلسطین و مسجدالاقصی به عنوان قبله نخست مسلمانان، میان شیعه و سنی تفاوتی قائل نشده است.
وی افزود: حمایت از مجاهدان فلسطینی، حزبالله لبنان و رزمندگان مقاومت در عراق، یمن، سوریه و دیگر نقاط، بر مبنای دفاع از اسلام و امت اسلامی صورت گرفته است.
آیتالله غفوری بیان کرد: انقلاب اسلامی خود را متکفل سربلندی اسلام و قرآن در سراسر عالم میداند و هرجا ندای توحید و شهادت به رسالت پیامبر اعظم (ص) بلند باشد، مورد توجه و حمایت قرار خواهد گرفت.
وی با تأکید بر جایگاه اهل سنت در نگاه علمای شیعه گفت: آیتالله العظمی سیستانی در پاسخ به اینکه اهل سنت برادران ما هستند، تعبیر بسیار عمیقی دارند و میفرمایند «اهل سنت جان ما هستند»؛ این سخن صرفاً یک اظهار نظر نیست، بلکه بیانگر حقیقتی قلبی و اعتقادی است.
اهانت به مقدسات اهل سنت شرعاً حرام است
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه با اشاره به فتوای حرمت اهانت به مقدسات اهل سنت اظهار کرد: اهانت به مقدسات اهل سنت شرعاً حرام است و فردی که مرتکب چنین اقدامی شود، مرتکب گناه کبیره شده است و در این زمینه جای هیچ تردیدی وجود ندارد.
وی اختلافافکنی میان مسلمانان را در راستای اهداف دشمنان اسلام دانست و گفت: هر ندایی که از هر نقطهای و با هر عنوانی، چه شیعه و چه سنی، برای ایجاد اختلاف میان امت اسلامی بلند شود، در مسیر اهداف دشمنان قطعی اسلام یعنی صهیونیستها و آمریکاییها حرکت میکند؛ خواه این اقدام آگاهانه باشد و خواه از روی ناآگاهی.
آیتالله غفوری افزود: دشمنان برای ایجاد اختلاف میان مسلمانان، جریانهایی را با هدف تفرقهافکنی ایجاد و حمایت کردهاند که نمونههای آن را در قالب جریانهای موسوم به «شیعه انگلیسی» و «سنی آمریکایی» طی سالهای گذشته مشاهده کردهایم.
وحدت مسلمانان باید به الگویی برای جهان تبدیل شود
وی خاطرنشان کرد: وحدت و همدلی حقیقی میان مسلمانان وجود دارد و امروز باید این حقیقت را بیش از پیش به رخ دشمنان بکشیم و به امت اسلامی در سراسر جهان نشان دهیم که وحدت اسلامی الگویی قرآنی، الهی و برگرفته از سیره پیامبر اکرم (ص) و اهلبیت (ع) است.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه گفت: این وحدت میتواند موجب دلگرمی مجاهدان جبهه مقاومت، تقویت روحیه امت اسلامی و ارائه الگویی برای سایر مسلمانان جهان باشد و به دشمنان نیز نشان دهد که آرزوی ایجاد اختلاف میان ملت ایران به بهانه مذهب و قومیت هرگز محقق نخواهد شد.
وی با تقدیر از فعالان عرصه وحدت در استان کرمانشاه اظهار کرد: از تلاشهای مسئولان و دستاندرکاران این عرصه، به ویژه رئیس مرکز اسلامی استان و همکاران این مجموعه، استاندار کرمانشاه، ماموستاها و علمای اهل سنت، ائمه جمعه و همه مسئولانی که با درک عمیق اهمیت وحدت اسلامی در این مسیر فعالیت میکنند، صمیمانه قدردانی میکنم.
غفوری همچنین با اشاره به خدمات ارائهشده در مناطق اهل سنت استان گفت: اقدامات عمرانی، خدماتی و زیرساختی دولتهای مختلف در مناطق اهل سنت استان نشاندهنده درک صحیح از ضرورت تقویت وحدت و عدالت در جامعه است.
وی افزود: امروز در برخی شهرستانهای اهل سنت استان، شرایط و امکانات حتی از برخی مناطق شیعهنشین نیز بهتر است که این امر بیانگر توجه به توسعه و ارائه خدمات بدون نگاه تبعیضآمیز است.
امام جمعه کرمانشاه در ادامه از تلاشهای دستگاههای مختلف استان برای تقویت وحدت و انسجام اجتماعی تقدیر کرد و گفت: از مجموعههای فرهنگی، هنری، رسانهای، امنیتی و انتظامی استان که در مسیر تقویت وحدت و انسجام اجتماعی تلاش میکنند، قدردانی میکنم.
وی همچنین از استاندار کرمانشاه به صورت ویژه تشکر کرد و افزود: از جناب آقای دکتر حبیبی، استاندار محترم کرمانشاه، که حقیقتاً مجدانه موضوع وحدت و ارتباط با همه بخشهای جامعه را دنبال میکنند، به صورت ویژه تشکر میکنم.
غفوری در پایان خاطرنشان کرد: این مسیر همان مسیری است که امام راحل و امام شهید برای ما ترسیم کردند و امیدواریم وحدت، اتحاد و همدلی امت اسلامی زمینهساز پیروزی نهایی اسلام بر جبهه کفر و استکبار باشد.
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