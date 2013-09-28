به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، سازمان دیدبان حقوق بشر امروز در بیانیه ای از رژیم صهیونیستی خواست که به تخریب منازل فلسطینی ها و آواره کردن شهروندان فلسطینی پایان دهد.

در این بیانیه آمده است: تخریب منازل و ساختمان های متعلق به شهروندان فلسطینی که آنها را به ترک اجباری خانه هایشان وادار می کند یک جنایت جنگی محسوب می شود.

در ادامه بیانیه گفته شده است: تخریب 50 ساختمان در منطقه مکحول در کرانه باختری در در تاریخ 16 سپتامبر که به دستور دادگاه عالی اسرائیل صورت گرفت به آوارگی دستکم 48 نفر منجر شد.

"جو استورک" مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد: ارتش اسرائیل باید به تلاش های غیر قابل توجیه خود برای از بین بردن جامعه ای که چند دهه است وجود دارد پایان دهد. نظامیان اسرائیلی تنها با دیپلمات ها با خشونت رفتار نکردند بلکه ساختمان های موجود در مکحول را تخریب کردند و ساکنان آن را به اجبار اخراج کردند.