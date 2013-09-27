فضل الله باقرزاده در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به کویت از عملکرد شمشیربازان اعزامی به این دوره از مسابقات زیر 23 سال آسیا در مجموع ابراز رضایت کرد و اظهار داشت: این برای نخستین بار بود که در مسابقاتی در چنین سطحی، ایران صاحب 6 مدال شد. مهمتر اینکه بانوان ما در کسب نیمی از این مدال ها نقش موثر و مستقیم داشتند.

وی با اشاره به اینکه آخرین مدال کاروان ایران توسط تیم اسلحه سابر پسران به دست آمد، یادآور شد: چین که امروز مغلوب تیم ایران شد در شرایطی در این مسابقات حاضر شده بود که ترکیب جدید تیم ملی خود را در اختیار داشت ضمن اینکه سه بازیکن این تیم در مسابقات قهرمانی جهان که اخیرا در مجارستان برگزار شد حضور داشتند. آنچه مدال طلای این تیم را ارزشمندتر می کند همین است که با شکست تیم ملی چین موفق به کسب آن شدند.

رئیس فدراسیون شمشیربازی با تاکید بر سطح بسیار بالای دومین دوره مسابقات زیر 23 سال آسیا خاطر نشان کرد: چین و ژاپن از جمله تیم هایی بودند که با تمام قدرت در این رقابتها شرکت کردند. خوشحالم که در مسابقاتی با این سطح، شمشیربازان ایران موفق به کسب مدال شدند که دو مدال آن به رنگ طلا بود. ارزش کار بازیکنان ایران با هیچ کلمه و جمله ای قابل توصیف نیست.

وی ادامه داد: بازیکنان ایران در هر دو بخش پسران و دختران و هر سه اسلحه سابر، فلوره و اپه اردوها و تمرینات زیادی را پیش از سفر به کویت پشت سر گذاشتند. آنها با کسب مدال‌های خود نتیجه زحماتشان را گرفتند، آن هم در شرایطی که خیلی از اوقات امکانات لازم به اندازه و یا به موقع مهیا نمی‌شد.

رئیس فدراسیون شمشیربازی تاکید کرد: با عملکردی که از بازیکنان ایران در مسابقات کویت دیدم امیدواری بیشتری پیدا کردم نسبت به اینکه بتوانیم شرایط و حضوری خوب در بازیهای آسیایی کره داشته باشیم. از حالا به بعد باید به فکر این مسابقات باشیم.

باقرزاده در مورد عملکرد تیم بانوان در این مسابقات تاکید کرد: واقعیت را بخواهید خودم هم انتظار چنین عملکردی را نداشتم. بانوان ما واقعا خوب بودند و کسب سه مدال از مجموع 6 مدال تایید کننده این موضوع است. اینکه بانوان بتوانند نیمی از مدال های یک کاروان را از آن خود کنند بسیار ارزشمند است.

رئیس فدراسیون شمشیربازی تاکید کرد که در صورت مهیا شدن شرایط و امکانات بهتر، شمشیربازان ایران می توانند در میادین مختلف بسیار بهتر از این عمل کنند.