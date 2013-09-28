سعید آذری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص بحث استعفای لوکا بوناچیچ از سرمربیگری تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان ضمن بیان مطلب فوق گفت: لوکا بوناچیچ با قدرت تا پایان فصل به کار خود در ذوب‌آهن اصفهان ادامه داد و تغییر در کادر فنی تیم فوتبال باشگاه ایجاد نمی‌کنیم.

وی اضافه کرد: طی 10 روز گذشته که مدیریت باشگاه را برعهده گرفتم، تمام تلاشم را معطوف به این قضیه کردم که مشکلات موجود در باشگاه را کاهش داده تا تیم فوتبال به آرامش نسبی دست یابد. اما به هرحال با توجه به زمان از دست رفته به واسطه حضور ذوب‌آهن در مسابقات پلی‌آف لیگ برتر و عدم استراحت و ریکاوری کافی تیم که باعث شد ذوب‌آهن برخلاف همه تیم‌های لیگ برتر با آمادگی کامل پا به مسابقات این دوره نگذارد، طبیعی است که همچنان مشکلاتی را داشته باشد.

مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن اصفهان در ادامه افزود: لوکابوناچیچ اما به عنوان یک مربی حرفه‌ای همه توان و کارایی خود را در جهت پیشبرد تیم فوتبال ذوب‌آهن انجام می‌دهد. به هرحال با توجه به مشکلات موجود مدتی زمان خواهد برد تا تیم فوتبال به شرایط عادی باز گردد.

وی همچنین در مورد عملکرد تیمش برابر سپاهان در دربی اصفهان خاطرنشان کرد: در هر حال از تلاش بازیکنان تیم در بازی با سپاهان رضایت نسبی دارم و فکر می‌کنم بهتر است به جای پاک کردن صورت مسئله به رفع رجوع مشکلات تیم پرداخته و شرایط را بهینه سازیم.

آذری در پایان گفت: به عملکرد لوکا بوناچیچ سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان اعتقاد کامل دارم اما در این شرایط تاکید دارم همگی ما باید صبور باشیم تا ذوب‌آهن را بار دیگر به روزهای پر افتخار خویش باز گردانیم.