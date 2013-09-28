به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد با اجماع پیش نویس قطعنامه ای را درباره سلاح های شیمیایی در سوریه تصویب کردند. این قطعنامه بر رهایی سوریه از سلاح های شیمیایی تاکید دارد و سوریه را به مجازات خود به خود تهدید نمی کند.

این قطعنامه خواهان از سرگیری گفتگوی سیاسی میان دولت و مخالفان سوری است. اعضای شورای امنیت همچنین از تمام کشورها خواستند که از هر گونه کمک به سازمان های غیر دولتی در تولید و استفاده از سلاح های شیمیایی ممانعت به عمل آورند.

بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در این باره اعلام کرد که قطعنامه شورای امنیت نابودی سلاح های شیمیایی در مدت زمان کوتاه را تضمین می کند. تلاش برای تصویب این قطعنامه پس از تلاش های دیپلماتیک چند هفته ای میان روسیه و آمریکا تصویب شد.