به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، صدور قطعنامه جدید شورای امنیت با موضوع خلع سلاح شیمیایی مورد استقبال دولت چین قرار گرفت. شورای امنیت روز گذشته با اکثریت آرا قطعنامه 2118 را با هدف از بین بردن تسلیحات شیمیایی سوریه تا اواسط سال 2014 به تصویب رساند. در همین رابطه "وانگ یی" وزیر خارجه چین این اقدام را به معنای بازگشت مسئله سوریه به مسیر صلح آمیز و فرصت تازه ای برای حل مسالمت آمیز بحران این کشور دانست.

به گفته وی در یک سال گذشته این نخستین بار است که اعضای شورای امنیت سازمان ملل موضع واحدی در مورد تحولات سوریه اتخاذ می کنند. وزیر خارجه چین تاکید کرد شورای امنیت در خصوص سوریه باید در چارچوب منشور سازمان ملل و با توجه به مسئولیت خود در قبال مردم این کشور و جهان عمل کند.

به گفته وانگ چین از موضع دولت سوریه نیز در پیوستن به کنوانسیون سلاحهای شیمیایی استقبال می کند. وزیر خارجه چین همچنین ابراز امیدواری کرد طرف های درگیر در موضوع سوریه با حفظ اصول همکاری مسئولیت خود در قبال قطعنامه شورای امنیت را عهده دار شوند.