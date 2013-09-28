به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم نصیر اسقف و رئیس کلیسای انجیلی شهر حلب در گفتگو با النشره تاکید کرد ما تقریبا در یک شبه محاصره به سر می بریم و از سازمان ملل متحد می خواهم در خصوص آتش زدن کلیساها و هتک حرمت مقدسات مسیحیان در سوریه موضعگیری کند.



نصیر افزود تماسها تقریبا از 20 روز پیش از شهر حلب قطع شده است و این شهر تقریبا به سبب بسته شدن منافذ امن برای ورود و خروج محاصره شده است.



وی گفت تماسهای داخلی برقرار است، در حالی که تماسهای بین المللی و اینترنت هم به سبب حملات گروههای مسلح به ایستگاه ها قطع شده است.



نصیر افزود اوضاع میدانی شهر حلب همچنان تغییر نکرده است، چرا که مخالفان بر بخشهایی از شهر مسلط هستند و ارتش سوریه هم بر بخشهای دیگر مسلط است.

وی گفت تعدادی از مدارس، شروع به پذیرش دانش آموزان کرده اند و ما تلاش می کنیم بقیه مدارس به روی دانش آموزان گشوده شود.



نصیر به حملات گروههای تروریستی تکفیری به کلیساها و مراکز مسیحی در معلولا و الرقه اشاره کرد و به آتش کشیدن این اماکن و برافراشته شدن پرچم این گروههای تروریستی بر فراز کلیساها را غیر قابل قبول دانست.



وی گفت چرا جامعه بین المللی در مقابل این اقدامات سکوت کرده است، چرا مجمع عمومی سازمان ملل متحد اقدامی برای توقف تعدی به مقدسات مسیحی انجام نمی دهد.نصیر از سازمان ملل متحد خواست در قبال حملات گروههای تکفیری مسلح به کلیساها و به آتش کشیده شدن این اماکن موضعگیری کند.

وی در این باره پرسید : آیا این است دموکراسی و آزادی که آنها وعده می دادند، آیا این آزادیها از طریق سرکوب آزادیها و برافراشتن پرچمهای سیاه(پرچم گروههای تکفیری تروریستی) ایجاد می شود.

این اسقف مسیحی تاکید کرد کسانی که دست به این اقدامات علیه مسیحیان می زنند، از جامعه سوریه نیستند، بلکه مزدوران خارجی هستند که به این جامعه خدشه وارد می کنند و این اقدامات هیچ ربطی با جامعه سوریه و تمدن آنها ندارد.