به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، "ولید المعلم" وزیر خارجه سوریه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با "سرگئی لاوروف" همتای روس خود دیدار و گفتگو کرد.

وی در این این دیدار ابراز امیدواری کرد: همکاری سوریه درباره تحویل تسلیحات شیمیایی، مقدمه ای برای عاری سازی کل منطقه از تسلیحات کشتار جمعی باشد.

المعلم البته اشاره ای به زرادخانه اتمی رژیم صهیونیستی در منطقه نکرد، اما مقامات سوری بارها طی مواضع خود تاکید کرده اند که تسلیحات شیمیایی سوریه در راستای برقراری توازن قوا در برابر رژیم صهیونیستی ایجاد شده و مجامع بین المللی در این زمینه باید بدون هر گونه تبعیض و سیاست دوگانه برای خلع سلاح این رژیم وارد عمل شوند.

از سوی دیگر، "بشار الجعفری" نماینده سوریه در سازمان ملل در اظهاراتی از قطعنامه شورای امنیت درباره تسلیحات شیمیایی این کشور استقبال کرد.

وی تاکید کرد: در قطعنامه شورای امنیت به اکثر نگرانی های دولت سوریه توجه شده است. البته کشورهای حامی گروههای مسلح که ترکیه، عربستان سعودی، قطر و آمریکا هستند نیز باید به قطعنامه شورای امنیت پایبند باشند.

الجعفری تاکید کرد: دولت سوریه پیشنهاد حضور در نشست صلح در ژنو برای پایان دادن به جنگ در این کشور را می پذیرد.

در تحولی دیگر، سازمان منع تسلیحات شیمیایی طی نشست اخیر خود با اجماع کامل قطعنامه امحای تسلیحات شیمیایی در سوریه را تصویب کرد.

خاطرنشان می شود اعضای شورای امنیت در نشست شب گذشته خود با تصویب یک قطعنامه 22 بندی، بر لزوم امحای تسلیحات شیمیایی در سوریه تاکید کردند. البته در این قطعنامه بر خلاف خواست غربیها توسل به زور علیه دولت سوریه (بند هفتم منشور سازمان ملل) گنجانده نشده است.