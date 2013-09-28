به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، "سرگئی لاوروف" وزیر خارجه روسیه در دیدار با همتای سوری خود پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت ، اظهار داشت: مسکو بر لزوم حل سیاسی بحران سوریه برای جلوگیری از افزایش فعالیتهای تروریستی در منطقه و جهان تاکید دارد.

وی با بیان اینکه در قطعنامه جدید شورای امنیت اشاره ای به استفاده از بند هفتم منشور سازمان ملل نشده است، تاکید کرد: شورای امنیت برای استفاده از این بند در صورت نقض مواد قطعنامه اخیر در سوریه، آمادگی کامل دارد.

لاوروف همچنین از آمادگی روسیه برای مشارکت در تمام مراحل روند تحویل تسلیحات شیمیایی سوریه خبر داد.

از سوی دیگر، "لوران فابیوس" وزیر خارجه فرانسه از تصویب قطعنامه شورای امنیت درباره تسلیحات شیمیایی سوریه، استقبال کرد و افزود: هم اکنون شورای امنیت شایستگی عنوان خودش را دارد.

وی البته بر لزوم آغاز روند سیاسی حل بحران سوریه در نشست ژنو 2 (نوامبر) تاکید کرد.

فابیوس همچنین از ابراز آمادگی ائتلاف مخالفان سوری به ریاست "احمد الجربا" برای حضور در نشست ژنو2 خبر داد.

"جان کری" وزیرخارجه آمریکا نیز در اظهاراتی بدون اشاره به اقدامات گروههای تروریستی در سوریه ، در واکنش به قطعنامه اخیر اظهار داشت: پایبند نبودن سوریه به قطعنامه شورای امنیت بدون مجازات نمی ماند.

وی بدون درنظر گرفتن زاردخانه اتمی رژیم صهیونیستی افزود: این قطعنامه نشان می دهد که دیپلماسی قوی برای از بین بردن بدترین تسلیحات جنگی کافی خواهد بود، اما اگر دمشق به مواد قطعنامه عمل نکند، اقدام آنها بدون واکنش نخواهد ماند.