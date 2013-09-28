به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دایم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان منع سلاحهای شیمیایی طی سخنانی در این جلسه تصریح کرد: "جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که قربانی کاربرد سلاح های شیمیایی است و هنوز بسیاری از شهروندان بی گناه این کشور سالهاست درد و رنج ناشی از آثار آن را تحمل می کنند، از استفاده از سلاح های شیمیایی در درگیری های داخلی سوریه بسیار متأثر شده است. مایه تأسف است که با وجود هنجارهای بین المللی نظیر کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی و پس از 16 سال از لازم الاجرا شدن کنوانسیون، سلاح های شیمیایی همچنان در درگیری ها مورد استفاده قرار می گیرند. ما کاربرد سلاح های شیمیایی توسط هر کسی و در هر جا و تحت هر شرایطی را به شدیدترین شکل ممکن محکوم می کنیم. چنین اقدامی نقض آشکار هنجاری های حقوق بین المللی است. سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران اعتقاد عملی و پایبندی به محو کامل تمامی سلاح های غیرانسانی کشتارجمعی از جمله ذخایر سلاح های شیمیایی در جهان به ویژه در منطقه حساس خاورمیانه می باشد. همواره تاکید کرده ایم که شرط استقرار صلح، امنیت و آرامش در خاورمیانه عاری کردن این منطقه از سلاح های کشتار جمعی بدون تبعیض و برای تمام منطقه است".

سفیر کشورمان در بخشی دیگر از سخنان خود تصریح کرد: "جمهوری اسلامی ایران از همکاری مثبت، به موقع و سازنده دولت سوریه با تیم تحقیقاتی بویژه در ارتباط با حادثه 21 اوت استقبال می کند و در همین ارتباط تأکید می کند که تکمیل تحقیقات تا تهیه گزارش نهایی از تمام حوادث و مشخص نمودن مرتکبان این جنایت می بایست ادامه یابد. اطلاعات موجود حاکی از آن است که اقدام به استفاده از سلاح های شیمیایی توسط گروه های تروریستی در سوریه صورت گرفته است. ما از مدتها قبل در خصوص دستیابی تروریست ها به سلاحهای شیمیایی و انتقال سلاح به آنان هشدار داده بودیم. به عنوان اعضای شورای اجرایی باید این نکته را مدنظر داشته باشیم که این تیم به درخواست سوریه تشکیل شد و تنها با همکاری این کشور بود که تیم تحقیقاتی توانست به مأموریت خود عمل کند."

غریب آبادی با استقبال از الحاق سوریه به کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی، این اقدام سوریه را گامی مهم و تعیین کننده در تحقق جهانشمولی کنوانسیون توصیف کرد و گفت: "انتظار داریم اقدام سوریه الگویی باشد برای سایر غیراعضاء به ویژه رژیم صهیونیستی که با قید فوریت و بدون هیچ پیش شرطی به عضویت کنوانسیون درآیند و نسبت به اجرای آن اقدام نمایند. سلاح های کشتارجمعی رژیم صهیونیستی موجب نگرانی جدی کشورهای منطقه و جهان بوده و مخل صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای است. عضویت این رژیم در کنوانسیون و سایر معاهدات خلع سلاحی، برای استقرار صلح و ثبات در منطقه از اهمیت اساسی برخوردار است. ما معتقدیم با پیوستن سوریه به کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی، رژیم صهیونیستی هیچ بهانه ای برای نگهداری و توسعه سلاح های کشتار جمعی خود ندارد."

سفیر کشورمان همچنین ابراز امیدواری نمود توافق صورت گرفته در ژنو در مورد امحای ذخایر سلاح های شیمیایی سوریه ضمانتی برای استقرار صلح در سوریه از طریق کنار گذاشتن کامل گزینه نظامی و شروع مذاکرات سیاسی باشد. وی تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران همواره از راه حل های مذاکراتی برای حل و فصل بحران سوریه حمایت کرده است و از هیچ تلاشی در این راستا دریغ نکرده است.

وی همچنین با اعلام حمایت کشورمان از فرآیند الحاق سوریه به کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی افزود: "انتظار داریم تمامی کشورها ضمن حمایت از فرآیند الحاق و راهکارهای سیاسی، به دولت سوریه در اجرای تعهدات خود تحت کنوانسیون کمک و با این دولت همکاری کنند".

وی همچنین تأکید کرد که اظهار و امحای سلاح های شیمیایی موجود در اختیار گروه های شورشی در داخل سوریه موضوع مهمی است که متأسفانه متن تصمیم در این زمینه مسکوت است. اعتقاد ما بر این بود که تصمیم باید ناظر بر تمامی طرف ها در سوریه باشد و متأسفانه برخی از کشورها با این ادعا که کشورها صرفا عضو کنوانسیون هستند و این وظیفه شورای امنیت است که باید به این قبیل موضوعات بپردازد، از درج آن در تصمیم استنکاف کردند."

غریب آبادی در پایان بیانیه خود اظهار داشت: "ما به عنوان یک سازمان مستقل باید در عین توجه به شرایط اضطراری و فوق العاده ای که با آن روبرو هستیم تصمیمی عادلانه، کنوانسیونی و منطبق با واقعیات بگیریم. هر چند که در متن تصمیم به این موضوع اشاره شده است، اما مایلم یک بار دیگر تأکید کنم که این تصمیم و تمامی تصمیمات متعاقب آن با توجه به شرایط استثنایی و وضعیت خاص سوریه اتخاذ می شود و نباید سابقه ای برای آینده یا سایر موارد در ارتباط با حقوق و تعهدات کشورهای عضو ایجاد نماید."



یادآوری می شود بر اساس تصمیم جلسه اضطراری شورای اجرائی سازمان منع سلاحهای شیمیایی که با اجماع اعضاء به تصویب رسید، استفاده از سلاح های شیمیایی به شدت محکوم شده و الحاق سوریه به کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی و اعلام آمادگی آن برای اجرای موقت کنوانسیون مدنظر شورا قرار گرفت. بر طبق این تصمیم، سلاح های شیمیایی در قلمرو سوریه باید تا نیمه اول سال 2014 منهدم شوند و در این خصوص سازمان محوریت و مرکزیت راستی آزمایی و انهدام سلاحهای شیمیایی سوریه را بر عهده خواهد داشت.

همچنین ترتیبات مربوط به امحاء، مانند زمان بندی دقیق تر امحاء (شامل هرگونه تغییر در زمان اعلامی امحاء) و مکان امحاء و دیگر موضوعات فنی مربوطه باید در اجلاس شورای اجرائی که تا پیش از 15 نوامبر تشکیل خواهد شد، به تصویب برسد. طبق بخش دیگری از تصمیم، شورای اجرائی سازمان منع سلاح های شیمیایی مسئول احراز ادعاها یا گزارش ها در خصوص عدم پایبندی به اجرای این تصمیم است و از این رو، یک بار دیگر مباحث پس از اتخاذ تصمیم نیز در صلاحیت این شورا باقی مانده است. در بخشی دیگر از این تصمیم نیز از تمامی غیر اعضاء قویا خواسته شده تا در راستای تقویت امنیت ملی خود و صلح و امنیت جهانی فوری و بدون هیچ گونه پیش شرط به کنوانسیون بپیوندند.

لازم به توضیح است رژیم صهیونیستی در منطقه خاورمیانه عضو این کنوانسیون نیست. از طرف دیگر، تصمیم شورا تصریح کرده است که این تصمیم با توجه به شرایط اضطراری و فوق العاده سوریه و سلاحهای شیمیایی در آن کشور اتخاذ شده است و هیچ گونه سابقه ای را برای آینده ایجاد نمی کند. لازم به توضیح است طبق مفاد کنوانسیون، شورای اجرائی مسئولیت دارد تا در خصوص کشورهای غیر عضوی که دارای سلاح شیمیایی می باشند و پس از 2007 به کنوانسیون ملحق می شوند، اقدامات سخت گیرانه راستی آزمایی تصویب نماید.





