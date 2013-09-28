سيدمحمدرضا هاشمي در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان كرد: شامگاه چهارشنبه هفته گذشته بارش باران و تگرگ، سبب جاري شدن سيل در بخش مركزي شهرستان مانه و سملقان شد.

به گفته وي در اين سيل، سه نفر از اهالي روستاي گزباشي بخش مركزي اين شهرستان جان خود را از دست دادند و علاوه بر اين بيش از هفت ميليارد تومان خسارت مالي نيز به اراضي كشاورزي، ابنيه، راه ها و ساير تاسيسات برخي از روستاهاي اين بخش وارد شده است.

رييس ستاد مديريت بحران شهرستان مانه و سملقان با اشاره به اين كه در سيل مذكور اراضي كشاورزي و راه هاي روستايي اين شهرستان بيشترين خسارت را ديدند، اظهار داشت: در اين سيل كانال هاي آبرساني به مزارع و برخي از تاسيسات راه هاي روستايي نظير پل ها در بخش مركزي شهرستان مانه و سملقان آسيب ديدند.

وي اضافه كرد: نتايج بررسي كارشناسان ستاد مديريت بحران شهرستان از ميزان خسارات سيل اخير در اختيار ستاد مديريت بحران استانداري خراسان شمالي قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه بارش باران و تگرگ و وقوع سيل در بخش مركزي شهرستان مانه و سملقان به اراضي كشاورزي، ابنيه، راه ها و ساير تاسيسات برخي از روستاهاي اين بخش خسارت وارد كرد.

در پي وقوع اين سيل، يك دستگاه خودرو سواري پرايد با سه سرنشين گرفتار سيل شد كه هر سه سرنشين این خودر و به اسامی "م - دولتی" 60 ساله، "م - یانق"، 10 ساله و یک زن به نام "ق - یانق " 60 ساله از اهالي روستاي گزباشي دهستان جيرانسو، جان خود را از دست دادند.

البته سيل چهارشنبه شب در خراسان شمالي علاوه بر بار آوردن خسارت در شهرستان مانه و سملقان، به اراضي كشاورزي و راه هاي روستايي شهرستان راز و جرگلان نيز آسيب وارد كرده است.