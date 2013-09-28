به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن زنگنه درباره معرفی کاندیدای ایران برای احراز پست دبیرکلی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی.یی.سی.اف) گفت: قرار است به زودی نماینده ایران را برای پست دبیرکلی معرفی کنیم که احتمالا در هفته جاری با انجام کارهای لازم، نماینده مورد نظر را معرفی خواهیم کرد.



وزیر نفت با اشاره به اهداف اصلی این مجمع برای تبادل نظر، تجربه و اطلاعات میان کشورهای صادرکننده گاز در مورد مسائل مختلف، تصریح کرد: در نشست کمیته اجرایی جی.یی.سی.اف که در دوحه قطر برگزار می شود، دستور کار پانزدهمین نشست وزارتی مشخص خواهد شد.



رئیس مجمع کشورهای صادرکننده گاز یادآور شد: سیدکاظم وزیری هامانه، قائم مقام وزیر نفت مسئولیت هماهنگی و برگزاری پانزدهمین نشست وزارتی جی.یی.سی.اف که قرار است در ایران برگزار شود را بر عهده دارد.



به گزارش مهر، کمیته اجرایی مجمع کشورهای صادرکننده گاز قرار است ١٧ مهرماه امسال، با حضور نفرات دوم وزیران کشورهای صادرکننده گاز در قطر برگزار شود که در این اجلاس کاندیدهای مورد نظر برای احراز پست دبیرکلی نیز باید معرفی شوند.



دوره دبیر کلی مجمع کشورهای صادرکننده گاز دو ساله است و می تواند دو سال دیگر نیز تمدید شود؛ به همین منظور با توجه به این که دوره دبیر کلی جی.یی.سی.اف تا پایان سالجاری میلادی به پایان می رسد، کشورهای عضو این مجمع در پانزدهمین نشست خود در ایران درباره انتخاب دبیر کل جدید جی.یی.سی.اف تصمیم گیری خواهند کرد.



ایران به عنوان رئیس کنونی اجلاس وزرای جی یی سی اف هم اکنون به همه کشورهای عضو اعلام کرده است، چنانچه مایلند می توانند کاندیداهای خود را برای احراز پست دبیرکلی جی.یی.سی.اف معرفی کنند.



نخستین اجلاس کارشناسان عالی رتبه کشورهای صادرکننده گاز اسفند سال ١٣٧٩ و به دنبال آن نخستین اجلاس وزیران این مجمع در تهران، برگزار شد.فعالیت این مجمع به تدریج افزایش یافت و با امضای اساسنامه آن در دی ١٣٨٧ در مسکو، پایتخت روسیه، این سازمان به طور رسمی «مجمع کشورهای صادرکننده گاز» نام گذاری و در این نشست دوحه قطر، به عنوان مقر دائم دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده گاز انتخاب شد.



اعضای مجمع صادرکنندگان گاز ٤٢ درصد از تولید گاز جهان، ٧٠ درصد از ذخایر گازی جهان، ٣٨ درصد از انتقال گاز با خط لوله و ٨٥ درصد از تجارت گاز طبیعی مایع شده (ال ان جی) را در اختیار دارند.



کشورهای الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، ونزوئلا و عمان که آبان ١٣٩٠به جی یی سی اف پیوستند، از اعضای این مجمع جهانی به شمار می روند.