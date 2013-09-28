کتاب دختر شینا در سنندج بازخوانی و تقدیر شد

به گزارش خبرگزاري مهر، طي مراسمي در سنندج و با حضور نويسنده كتاب، جمعي از مديران و مسئولان كتاب دختر شينا بازخواني، بررسي و مورد تقدير قرار گرفت.

نویسنده کتاب دختر شینا در اين مراسم اظهار داشت: دختر شینا شامل خاطرات بانویی نجیب و با حیا قدم‌خیر محمدی‌کنعانی است که ابعادی دیگر از زندگی و روابط عاطفی خانواده شهدا را به تصویر می‌کشد.

بهناز ضرابی‌زاده تغییر نگاه مردم نسبت به شهدا و خانواده آنان را یکی از مهم‌ترین اهداف نوشتن این کتاب عنوان کرد و گفت: آشنایی جامعه با سختی‌ها و رنج‌های یک خانواده شهید مهم‌ترین هدفم از نوشتن کتاب شینا است

وی پرداختن به خاطرات همسران و مادران شهیدان را ضروری دانست و بیان کرد: زنان نقش پررنگ و زیادی در هشت سال دفاع مقدس داشتند، اما متأسفانه کمتر به این دسته از خاطرات پرداخته شده است.

وی در مورد عنوان کتاب دختر شینا نیز بیان کرد: خیلی‌ها درباره معنی شینا و انتخاب این عنوان از من سوال می‌کنند در واقع یک اتفاق خاص موجب انتخاب این عنوان برای کتاب شد که راز آن با خواندن کتاب برای مخاطب آشکار می‌شود.

نویسنده کتاب دختر شینا افزود: اما در کل باید بگویم، پرداختن به موضوع دفاع مقدس و تلاش در راستای زنده‌نگهداشت یاد و خاطر شهدا و انتقال سیره و اهداف آنان به نسل جوان رسالت هر ایرانی است.

انتقال گفتمان انقلاب و دفاع مقدس با زبان هنر مهم ترین رسالت حوزه هنری است

رئیس حوزه هنری کردستان گفت: مهم ترین رسالت حوزه هنری انتقال گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از طریق هنر مهم ترین رسالت حوزه هنری است .

امین مرادی پدر ادامه اين مراسم با بيان اينكه انتقال گفتمان انقلاب و دفاع قدس مهم‌ترین رسالت حوزه هنری است، افزود: دفاع مقدس هویت و شناسنامه انقلاب اسلامی و رمز ماندگاری و اقتدار امروز ایران در عرصه‌های جهانی است که با جوشش ملت آزاده ایران شروع شد و با خروش ملت ایران به نتیجه رسید و همین عامل ماندگاری و اقتدار آن است.

مرادی افزود: جنگ تحمیلی تنها جنگی است که عزم و رشادت همه جانبه ملت برای دفاع از ارزش‌ها به میدان آمد و مانع از تحقق اهداف دشمنان این مرز و بوم شد.

وی عنوان کرد: عزم و اراده پولادین ملت ایران با دست خالی در برابر دشمنان تا به دندان مسلح مانع از واگذاری یک وجب از خاک این مرز و بوم به تجاوزگران شدوسبب شد تا جامعه جهانی در برابر ایستادگی و حماسه‌آفرینی ملت ایران سر تعظیم فرود آورند.

رئیس حوزه هنری کردستان از جنگ تحمیلی به عنوان برگ زرین و گنجینه ارزشمندی در تاریخ انقلاب اسلامی ایران یاد کرد و گفت: دفاع مقدس و هشت سال جنگ تحمیلی نمونه بارزی از استقامت و عظمت ملت ایران در برابر جهان ظلم بود و باید به بهترین شکل به نسل جوان معرفی شود.

مرادی با بیان اینکه بازتاب حماسه‌آفرینی رزمندگان در دوران دفاع‌مقدس بر جامعه تمام نشدنی است، اظهار داشت: هشت سال جنگ تحمیلی جزئی جداناپذیر از بدنه اجتماع است و در زمان‌های مختلف ایده‌هایی برای خلق آثار ماندگار دارد.

روایتگری یکی از شاخصه های اصلی دفاع مقدس است

معاون هماهنگ کننده سپاه بیت المقدس کردستان در جلسه تحلیل وبررسی کتاب دختر شینا روایتگری را یکی از مهم ترین شاخصه های دفاع مقدس عنوان کرد.

ابراهيم حسینی با بيان اينكه، بیان واقعی خاطرات دفاع مقدس یکی از تأثیرگذارترین مؤلفه ها برمخاطب است، افزود: در دفاع مقدس هر اندازه بتوانیم به حقایق نزدیک تر شویم به همان اندازه می توانیم مخاطب را قانع و از عظمت این دوران آگاه سازیم.

وي با اشاره به بیانات یکی از فرماندهان دفاع مقدس افزود: بعضی از موضوعات که در قالب فیلم ویا کتاب از دوران دفاع مقدس بیان می شود با واقعیت های آن زمان تطابق ندارد و این موضوع سبب دوری مخاطب گردیده است.

معاون هماهنگ کننده سپاه بیت المقدس با اشاره به نویسندگان استان گفت: متأسفانه ما در این خصوص خیلی غفلت کردیم و فرصتهای زیادی را در جهت بیان واقعیت های جنگ ازدست داده ایم.

وی با اشاره به شهدای گرانقدر استان کردستان همچون شهید شریفی، شهسواری، عثمان فرشته، ابراهیم مرادی، ورمقانی و ده ها شهید دیگر استان افزود: بررسی کنید شهید ورمقانی که ازخانواده ای متمول و خان زاده می باشد چه رشادت ها و ایثارگری هایی را برای دفاع از کیان اسلامی ایران به خرج دادند و امروز همسر معزز این شهید گرانقدر که گنجینه ای از خاطرات این دوران را با خود دارند با چه سختی هایی دارند زندگی را سپری می كند.

حسینی با اشاره به 5400 شهید دوران دفاع مقدس افزود : امروز در استان کردستان تنها 60 کتاب آن هم نه به صورت کامل در مورد این شهداء کتاب چاپ شده که بسیار جای تاسف دارد که در حالی که می توانستیم 5400 کتاب تنها در خصوص شهداء به چاپ برسانیم هزاران جلد کتاب از خاطرات خانواده این شهداء نیز قابل تهیه می باشد.

در پايان اين مراسم از نويسنده كتاب تقدير و تجليل شد.