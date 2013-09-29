حسینعلی عسگری، هنرمند مجسمهساز در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد مجسمههایی که در دست ساخت دارد و یا آنها را ساخته و به نهاد سفارشدهنده تحویل داده است، گفت: مجسمه کمالالملک بر اساس سفارشی بود که سازمان زیباسازی به من داد ولی متاسفانه زمان کافی برای کار کردن روی آن نداشتم و مجسمه هرچند بسیار خوب از آب درآمد ولی دوست داشتم روی آن بیشتر تحقیق میکردم.
وی افزود: تصویر وی از روی چند عکسی که سازمان زیباسازی به من داده بود، استخراج شد. من به مجسمهای که زندهیاد ابوالحسنخان صدیقی در مورد کمالالملک ساخته بود استناد کردم ولی با فرمی جدید. این مجسمه تقریبا یک ماه است که در موزه کمالالملک نصب شده است.
این هنرمند مجسمهساز خاطرنشان کرد: کاری که من کردم یک تندیس و نیمتنه است. این اثر به لحاظ ساختاری، لباسی متناسب با دوران زندگی کمالالملک دارد که با تحقیق در مورد لباسهای مردانه آن دوران به این فرم رسیدم.
وی در مورد کمالالملک و ویژگیهای شخصیتی وی توضیح داد: کمالالملک یکی از برجستهترین هنرمندان ایران است که تکرار ناشدنی است و یک تنه بار هنری کشور را در یک دوره به دوش میکشید و ما هنوز هم از دستاوردهای هنری وی استفاده میکنیم.
عسگری با ذکر این جمله که مجسمهها را برای دل خودم میسازم نه بر اساس سفارش سفارشدهندهها، گفت: مجسمه کمالالملک نیمتنه بالایی تن این استاد هنر است و آن را با جنس "رژین" که نوعی سنگ است ساختم تا به فضای هنری آن دوران نزدیک شوم.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود در مورد ساخت مجسمهای برای زندهیاد دکتر حسن حبیبی رئیس بنیاد ایرانشناسی، توضیح داد: به دستور سازمان زیباسازی شهرداری تهران و برای نصب در بنیاد دکتر حبیبی این مجسمه را ساختهام. در این مجسمه نیز ناکافی بودن زمان برایم مشکلساز شد.
وی ادامه داد: سازمان زیباسازی عکس خوبی از ایشان در اختیار نداشت و من را به اینترنت و گشتن در آن رجوع دادند. جالب اینجاست که در تمام اینترنت هم به جز چهار یا پنج عکس از دکتر حبیبی چیز دیگری نیافتم.
این هنرمند مجسمهساز برای ساخت این مجسمه از فایبرگلاس استفاده کرده ولی متذکر شد که برای جلوهگری بیشتر از پتینه برنزی هم استفاده کرده است.
عسگری در پایان و در مورد زمان نصب این مجسمه توضیح داد: این مجسمه آماده و تحویل سازمان داده شده ولی هنوز نصب نشده و آنطور که شنیدم تا چند وقت آینده مراحل جانمایی آن تمام و نصب خواهد شد.
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