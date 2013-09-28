مهمترين دغدغه والدين انتخاب سرويس مدارس است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد رسولي ظهر شنبه در جمع مدیران آموزش و پرورش استان ایلام گفت: رانندگان سرويس مدارس باید از لحاظ اخلاقي شرايط لازم را داشته باشند.

وي گفت: در سال گذشته خودروهايي كه در قالب سرويس مدارس فعاليت داشته اند ضمن آموزش باتخلفات آنان نيز برخورد برخورد قانوني صورت گرفته است،امسال نيز نسبت به آموزش رانندگان سرويس مدارس اقدام شده وگواهينامه آموزشي نيز براي آنها صادر گرديده است.

وي با اشاره به اينكه در شهريور ماه با تشكيل جلسه ويژه حمل نقل پيش دو هزار 500 نفر از رانندگان حمل نقل عمومي و سرويس مدارس آموزش ديده اند گفت: از ابتداي مهر تا اطلاع ثانوي در سطح استان به جهت تسهيل در عبور مرور به هيچ نوع حفاري و يا روكش آسفالت وغيره... در سطح شهر اجازه داده نخواهد شد.

وي گفت: پرسنل خدوم راهنمايي و رانندگي به جهت تسهيل در عبور و مرور در خيابان ها و ميادين اطراف مدارس مستقر مي شوند و از رانندگان تقاضا داریم همكاري با پرسنل راهنمايي و رانندگي از توقف هاي دوبله و يا توقف هايي كه منجر به سد معبر مي شوند جدا خودداري کنند.

پارك ترافيك آموزشي كودكان بازگشايي مي شود

رييس پليس راهنمايي ورانندگي استان ايلام از بازگشايي پارك ترافيك آموزشي كودكان در پارك كوثر خبرداد.

سرهنگ محمد رسولي رسولي دراين باره گفت: همزمان با اولين روز از هفته نيروي انتظامي پارك ترافيكي و آموزشي كوثر واقع در پارك كوثر بازگشايي و نونهالان و دانش آموزان عزيز مي توانند از پارك ترافيكي ديدن واز نزديك با قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي آشنا شوند.

وي با اشاره به تأثيرآموزش در نهادينه شدن قوانين و ايجاد بستر لازم براي فرهنگسازي مناسب در جامعه تصريح کرد: اين پليس در نظر دارد در راستاي آموزش­هاي مستقيم با بهره ­گيري از كارشناسان خود اقدام به آموزش در زمينه ترافيك به دانش­ آموزان و نونهالان در فضاي شهرك ترافيك پارك كوثر کند.

سرهنگ رسولي تصریح کرد: کارشناسان پليس راهنمايي و رانندگي با استقرار در پارك ترافيك كوثر دانش آموزان و نونهالان را با قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي به صورت عملي و با استفاده از اتومبيل هاي شارژي آموزش مي دهند.

سرهنگ رسولي در پايان گفت: اميد است كه سال تحصيلي جديد سالي ايمن و بدون حادثه و توأم با موفقيت براي دانش آموزان عزيز باشد.