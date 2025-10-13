به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شهرداری منطقه ۹ تهران؛ در راستای ارتقا آموزشهای ترافیکی به شهروندان و توسعه امکانات آموزشی ویژه گروههای مختلف، مجموعهای از تجهیزات جدید و بازسازیشده در شهرک آموزش ترافیک منطقه ۹ رونمایی و به بهرهبرداری رسید.
در این مراسم، سهچرخههای ویژه توانیابان و ماشینهای شارژی جدید که توسط معاونت توسعه حمل و نقل پاک و آموزش سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران برای کودکان تهیه شده بود، به بهرهبرداری رسید و عملیات اورهال و بازسازی ماشینهای شارژی قدیمی شهرک آموزش ترافیک نیز بهطور کامل انجام شد.
همچنین دستگاه شبیهساز آموزش رانندگی (سیمولاتور) پس از انجام عملیات اورهال فنی و نرمافزاری مجدداً راهاندازی شد. این دستگاه با قابلیت شبیهسازی رانندگی در شرایط مختلف جوی و ترافیکی از جمله مه، بارندگی، شب و ترافیک شهری، بستری مؤثر برای آموزش عملی رفتار ایمن در معابر فراهم کرده است.
از دیگر اقدامات مهم اخیر، اورهال کامل دوچرخههای آموزشی شهرک آموزش ترافیک است که پس از سرویس فنی، قطعات فرسوده تعویض و با بروزرسانی سیستمهای ایمنی، مجدداً آماده استفاده در دورههای آموزشی شدند.
اجرای این طرحها با هدف ارتقاء سطح آموزشهای ترافیکی، گسترش فرهنگ رعایت قوانین و افزایش مهارت شهروندان در استفاده ایمن از وسایل نقلیه سبک صورت گرفته است.
با نوسازی تجهیزات آموزشی و راهاندازی دورههای جدید، شهرک آموزش ترافیک منطقه ۹ به یکی از مراکز فعال و مجهز آموزش فرهنگ ترافیک تبدیل شده است.
