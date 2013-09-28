ششمین یادواره سرداران و 152 شهید منطقه جنوب شرقی دامغان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از راویان 8 سال دفاع مقدس ظهر شنبه در ششمین یادواره سرداران و 152 شهید منطقه جنوب شرقی دامغان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اظهار داشت: دفاع مقدس درس ایثار، دین مداری و اطاعت پذیری از ولایت بود که باید به درستی این درس برای مردم تبیین شود.

رضا برجی تصریح کرد: بازخوانی فرهنگ ایثار و شهادت و رشادت های رزمندگان ما در طول سال 8 سال دفاع مقدس و شناساندن آن به جامعه از مهمتریم وظایفی است که بر عهده جاماندگان قافله شهادت است که باید بکوشیم این وظیفه را به خوبی انجام دهیم.

وی تاکید کرد: دفاع مقدس هویت ایمانی و آرمانی ملت ایران است که ما در 8 سال دفاع مقدس درس عزت، استقامت و بالندگی را آموختیم.

این مستندساز، عکاس و فیلمبردار دفاع مقدس خاطر نشان ساخت: دشمنان مصمم هستند با ترفندهای مختلف و با استفاده از تهاجم فرهنگی و روش های دیگر ایثار و شهادت را از ذهن نوجوانان و جوانان پاک کنند.

برجی در خاتمه گفت: باید تلاش کنیم تا به خوبی دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران و حماسه عظیم 8 سال دفاع مقدس را یادآوری و در این راه بیش از گذشته گام برداریم و فرهنگ عظیم ایثار و شهادت را به نسلهای آینده منتقل کنیم.

در این یادواره نمایش برخی صحنه های جنگ 33 روزه لبنان برای اولین بار و تجلیل از خانواده شهیدان شیخ الاسلامی از دیگر برنامه ها بود.

در این آئین امام جمعه، فرماندار، نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی، فرماندهان و پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی، بسیجیان، روحانیت و قشرهای مختلف مردم دامغان حضور داشتند.

مداحی یکی از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) از دیگر برنامه های این یادواره بود.

ششمین یادواره سرداران و152 شهید منطقه جنوب شرقی دامغان وابسته به پایگاه مقاومت بسیج شهید دستغیب دامغان با همکاری سپاه، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کنگره شهدای شهرستان دامغان و ستاد کنگره سردارن و سه هزار شهید استان سمنان برگزار شد.