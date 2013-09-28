به گزارش خبرنگار مهر، در این تمرین بابک زنجانی، رئیس هیات مدیره و مالک باشگاه راه‌آهن سورینت به اتفاق هالوک رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ترکیه و هیات همراه وی و همچنین صادق رئیسی‌کیا مدیرعامل باشگاه در محل تمرین این تیم در ورزشگاه خیریه عمل حضور پیدا کردند.

در این دیدار بابک زنجانی از کادر فنی و بازیکنان تیم به دلیل پیروزی مقابل داماش تشکر کرد و برای آنها آرزوی موفقیت در بازی با تراکتورسازی کرد و گفت: اگر خود باوری داشته باشید مطمئن باشید که تراکتورسازی را نیز در تهران شکست خواهید و باز هم جایگاه خود را در جدول رده‌بندی لیگ ارتقا خواهید داد.

وی ضمن تشکر ویژه از ابراهیم‌زاده تاکید کرد: مطمئن باشید در مجموعه هلدینگ سورینت همچون گذشته با تمام قدرت پشتیبان شما خواهد بود.

در این دیدار هالوک رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ترکیه نیز با اعلام اینکه با جدیت نتایج تیم فوتبال راه‌آهن سورینت را در رقابتهای لیگ برتر پیگیری می‌کند از ابراهیم‌زاده به طور رسمی دعوت کرد تا اردوی نیم فصل تیم را در آنتالیای ترکیه برگزار کند. وی همچنین تاکید کرد برای این اردو تمام هزینه‌های آن را تقبل خواهد کرد.