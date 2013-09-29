مصدومیت شدید زندی در لیگ قطر/ دوری 9 ماهه بازیکن پیشین تیم ملی از فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم لیگ ستارگان قطر شنبه شب برگزار شد که در یکی از این مسابقات تیم الاهلی به مصاف تیم معیذر رفت که این مسابقه با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید؛ اما آنچه در این مسابقه تمام نگاه‌ها را به خود معطوف کرد مصدومیت شدید فریدون زندی بود. این بازیکن ایرانی در دقیقه 80 به شدت مصدوم شد. آسیب دیدگی زندی مشابه آسیب دیدگی معروف جبرییل سیسه و هنریک لارسون بود.

شکستگی پای زندی به حدی بود که بازی شش دقیقه متوقف شد و این بازیکن سرانجام مستقیم به بیمارستان منتقل شد. محمد عمر پزشک تیم الاهلی پس از پایان بازی گفت که این مصدومیت به جراحی نیاز دارد و زندی 9 ماه از میادین دور است.

گفته می‌شود باشگاه الاهلی قرار است یک بازیکن دیگر را جایگزین زندی کند.